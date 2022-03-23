鄭文燦：桃市長無口袋名單 相信會由民進黨籍勝選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市長鄭文燦今天表示，對未來的桃園市長雖然沒有口袋人選，但相信最後會由民進黨籍候選人當選；希望北北桃，甚至基隆及新竹能組成北台灣黃金人選，一起打好選戰。

鄭文燦中午上Yahoo TV直播節目「齊有此理」，接受主持人王時齊專訪時表示，衛生福利部長陳時中是民進黨的超級明星，無論在哪個縣市都很強，陳時中和前副總統陳建仁都很好，但現在都還沒聽到他們政治上的表態。

針對台北市議員羅智強前陣子到桃園走透透、苦行，鄭文燦說，尊敬競爭對手，參選要表達能力、誠意及對地方認同，贊成羅智強苦行，但苦行與瞭解民意是兩件事，羅智強當時還把新屋的屋寫成烏鴉的烏，讓他看到時當場笑出來，但仍歡迎羅智強來瞭解桃園。

鄭文燦也說，國民黨不要把眷村想成鐵板一塊，國民黨主席朱立倫若要提名羅智強選桃園市長，就要證明羅智強比其他桃園在地立委魯明哲、萬美玲等人選適合；單看民調會發現魯明哲贏前桃園縣長吳志揚，但他認為吳志揚比魯明哲強，因為歷練、基礎夠。

鄭文燦也說，台北市勢必成為三足鼎立的局面，目前國民黨立委蔣萬安的能力看起來輸給台北市副市長黃珊珊，台北市長柯文哲試圖挖泛藍，也造成一些僵持，不知道藍白合作會不會成功。

鄭文燦說，蔣萬安過去也有不想替國民黨背書等好的表現，但還沒有展現到對市政、公共事務上的深入見解；針對蔣萬安日前在立法院總質詢因停電議題與行政院長蘇貞昌互嗆，鄭文燦說，台灣停電要客觀調查原因去改善，理性問題不該用口水發電，蔣萬安未進入問題核心卻很想扣帽子，應該多做功課。

鄭文燦也說，中廣董事長趙少康有點像和前高雄市長韓國瑜角色互換，但趙少康近期已經被看出極限，許多判斷包括四大公投等都是錯的，蔣萬安雖然缺乏個人清晰主張，但感覺仍比趙少康強，應該勇敢放棄國民黨的包袱。

鄭文燦被問及如果台海問題嚴峻、發生戰爭，是否會上戰場時表示，民選市長在救災、戰爭時不可能沒有角色，備戰是為了避戰，和平是目的，仍要創造兩岸善意。

鄭文燦也說，很滿意桃園的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫團隊，桃園的確診數、死亡率皆遠低於全國平均值；針對國民黨立委鄭麗文咆哮陳時中「疫情死800多人」，則認為反應有點失控，也是政治上的抹黑攻擊，「敵人是病毒，不是陳時中」。

針對近期發生的美福倉儲、楊梅家樂福倉儲火災，鄭文燦說，桃園每年發生火災的件數逐年下降，他上任以來也提升桃園消防裝備、人力、訓練及救災實務等能力；防災也是所有企業的要務。（編輯：陳仁華）1110323