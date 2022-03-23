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民進黨屏東縣長初選倒數2週 3立委各自衝刺

2022/3/23 14:14
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）民進黨屏東縣長初選將在4月6日至8日舉行，選前倒數2週，3名登記參選的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄展開衝刺，爭取選民支持。

立委周春米今天在屏東市舉辦農漁政策發表，近40位屏東各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到場。周春米用數字呈現多項農漁業政績，她接受媒體聯訪表示，含農民職災保險、農民健康保險、農漁作物天災保險等農業法案；7項農漁畜產品推廣活動；13項農漁業硬體建設；15項天災會勘現金救助，以及屏東農漁業發展的兩大願景，力拚轉型成農金產業，農業再升級。

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立委莊瑞雄服務處今天表示，今天上午在台北參加電商平台推銷屏東農產品，下午將返回屏東掃街。

立委鍾佳濱服務處則發布新聞稿指出，110學年度大專足球聯賽女一級第3循環賽事將於3月25日至29日在屏東大學開踢，除了地主隊屏東大學將出賽外，出生屏東、在亞洲盃表現出色的蘇育萱也將代表台灣體育運動大學出賽；鍾佳濱近日也特地前往曾孕育蘇育萱的長治足球體系訓練基地，了解基層選手練習的過程。（編輯：陳仁華）1110323

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