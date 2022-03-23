民進黨5/22改選全國黨代表 全代會預計7月登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨今年將進行兩年一次的黨職改選，中常會今天通過第20屆全國黨員代表選舉時程，於5月22日辦理黨員投票；黨代表選舉出爐後，預計7月間召開全代會，改選中執委、中常委、中評委等。

民進黨發言人周江杰表示，中常會今天通過第20屆全國黨員代表選舉時程，3月28日發布選舉公告；4月11日至15日辦理全國黨員代表選舉領表、登記；4月19日前各黨部召開執委會審查各黨部全國黨員代表候選人資格；4月20日召開中執會審查原住民族全國黨員代表候選人資格；4月21日抽籤；5月22日辦理黨員投票；5月25日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。

周江杰表示，第20屆全國黨員代表選舉各縣市暨直屬黨部選出的代表應選299席，依規定單一性別在應選名額總數中每滿4人應有1人，故單一性別保障名額為74席。

另外，民進黨正進行直轄市議員領表登記作業，初選戰況激烈。

黨內人士轉述，民進黨秘書長林錫耀今天在中常會黨務報告時指出，民進黨政黨支持度穩定領先，如果黨內競爭太高，會破壞全民對民進黨的信任，林錫耀呼籲參選者要顧全局，競爭不要太過度，希望能保持民眾對民進黨的信賴和支持。

民進黨為鼓勵青年參政，去年的全代會通過直轄市議員提名條例，列入「新人、青年」黨內初選民調加權機制；但加權機制排除政二代參選者，也就是現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市山地原住民區長的配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

不過，黨內人士表示，中常委李昆澤在中常會提到，政二代的條文定義應更清晰。有中常委指出，當初對政二代三等親限制加權，文字沒有特別註明「不分區」或是「區域立委」，所以，限制了所有立委的三等親後代參選權。

這名中常委認為，區域立委在地方的影響力比較大，不分區立委原則上是黨指派，多是專家、學者，不分區立委的三等親是否都不列入民調加權，會有一些爭議。此案將提報下週中執會討論，釐清被排除「新人加權」的政二代中，立法委員是否包含「不分區立委」。（編輯：謝佳珍）1110323