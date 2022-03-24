朱立倫：俄烏戰爭顯現 依賴進口石化能源很危險

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）國民黨主席朱立倫今天表示，台灣進入缺電危機，為發電火力全開，在沒有足夠電的情況下推動非核、去核，並不務實，俄烏戰爭爆發後，顯現台灣依賴進口石化能源很危險。

朱立倫今天出席在東海大學茂榜廳舉辦的「拒絕空污台灣：台灣能源政策總檢討II」論壇，有關空污議題，他接受媒體聯訪時做上述表示。

朱立倫指出，全世界面對能源缺電、空污、減碳的議題，都非常嚴肅，甚至認為減碳跟避免空污，優於非核以及民進黨改革的方案。經濟部等相關部會已坦承，2025年實施非核家園會造成缺電，綠能也無法達到發電占比20%。

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朱立倫表示，俄烏戰爭也顯現了，把所有的雞蛋放在同一個籃子，靠進口的天然氣、石化能源是非常危險，必須面對空污、石化能源可能短缺的議題，以及台灣缺電的議題。

至於國民黨能源政策為何，朱立倫指出，具體必須要有足夠的電，在沒有足夠電的情況下，現在推動非核、去核是不務實的，在轉型過程中大家必須形成共識，綠能的方式可行，但是綠能不是一開始就要變成基礎能源，必須非常穩健達到一定可行、一定比率時，才能取代原來的基礎能源。（編輯：陳仁華）1110324