更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

朱立倫：俄烏戰爭顯現 依賴進口石化能源很危險

2022/3/24 15:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）國民黨主席朱立倫今天表示，台灣進入缺電危機，為發電火力全開，在沒有足夠電的情況下推動非核、去核，並不務實，俄烏戰爭爆發後，顯現台灣依賴進口石化能源很危險。

朱立倫今天出席在東海大學茂榜廳舉辦的「拒絕空污台灣：台灣能源政策總檢討II」論壇，有關空污議題，他接受媒體聯訪時做上述表示。

朱立倫指出，全世界面對能源缺電、空污、減碳的議題，都非常嚴肅，甚至認為減碳跟避免空污，優於非核以及民進黨改革的方案。經濟部等相關部會已坦承，2025年實施非核家園會造成缺電，綠能也無法達到發電占比20%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱立倫表示，俄烏戰爭也顯現了，把所有的雞蛋放在同一個籃子，靠進口的天然氣、石化能源是非常危險，必須面對空污、石化能源可能短缺的議題，以及台灣缺電的議題。

至於國民黨能源政策為何，朱立倫指出，具體必須要有足夠的電，在沒有足夠電的情況下，現在推動非核、去核是不務實的，在轉型過程中大家必須形成共識，綠能的方式可行，但是綠能不是一開始就要變成基礎能源，必須非常穩健達到一定可行、一定比率時，才能取代原來的基礎能源。（編輯：陳仁華）1110324

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族