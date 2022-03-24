政院提修法 擴大再生水使用範圍不限水源短缺地區

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院會今天通過「再生水資源發展條例」修正草案，擴大再生水使用範圍不限水源短缺地區。行政院長蘇貞昌表示，這將強化枯水期的供水韌性。

經濟部今天在行政院會報告「減少降雨依賴 強化科技造水「再生水與海淡水的布局」，同時也擬具「再生水資源發展條例」部分條文修正草案；草案獲行政院會通過，將送立法院審議。

經濟部會後發布新聞稿指出，歷經百年大旱考驗後，政院於民國110年核定水資源經理基本計畫，推動多元水源開發，滿足至125年用水需求，目前已依產業需求，配合國土計畫陸續規劃推動11座再生水廠及6座海淡廠，其中新竹、台南等2座海淡廠已進入環評程序。

經濟部水利署長賴建信出席政院會後記者會時指出，去年的百年大旱讓政府體認到科技造水對產業發展的重要性，今天通過的再生水資源發展條例修正草案，對於新設立的產業開發案，要求依產業特性均須使用一定比例再生水，預期透過本次修法，將更穩定產業及民生用水。

草案重點為，刪除開發單位應使用一定比率系統再生水須位於「區域水資源經理基本計畫的水源供應短缺之虞地區」的限制，擴大再生水的使用範圍。經濟部指出，如未來遭遇旱象減供自來水時，可提高產業用水穩定度，並降低民生供水風險，維持經濟與民生發展。

行政院發言人羅秉成也在行政院院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中指出，修法擴大產業使用再生水的範圍，不再侷限於有水源供應短缺之虞的地區，強化枯水期的供水韌性。

蘇貞昌也提醒，對於可以操之在己的科技造水，包含再生水、海淡水，要好好布局、大力推動，目前興辦及規劃中的海淡水、再生水廠全數完成後，未來每日可增加超過100萬噸用水，請加強與地方政府合作，早日完成。

蘇貞昌也說，已交代經濟部水利署、農委會農田水利署，一定要致力於培育水利人才、增加其國際視野。

他要求，經濟部、環保署等部會，從開發新興水源、提高調度備援、增進循環用水以減少耗水等各種經驗中累積知識，提供水力產業支持服務，增加相關水資源產品、設備和服務的商機，為建立台灣百年長遠、更好的水環境而努力。（編輯：郭無患）1110324