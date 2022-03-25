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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

賑濟烏克蘭專戶近8.8億 台灣高鐵捐300萬

2022/3/25 19:29（3/25 19:37 更新）
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賑災基金會25日指出，賑濟烏克蘭專戶截至下午4時15分累計收到新台幣8億7896萬元。圖為13日在台北舉行的「台灣聲援烏克蘭和平大遊行」。（中央社檔案照片）
賑災基金會25日指出，賑濟烏克蘭專戶截至下午4時15分累計收到新台幣8億7896萬元。圖為13日在台北舉行的「台灣聲援烏克蘭和平大遊行」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北25日電）賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至下午4時15分累計收到新台幣8億7896萬元，今天單筆最高捐款金額為台灣高鐵公司捐300萬元。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，預計4月1日截止捐款，其中線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款於3月27日晚間11時59分先行關閉。

賑災基金會下午發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至下午4時15分累計收到新台幣8億7896萬元，其中實體帳戶為7億1210萬元，線上多元支付平台則是1億6686萬元。

今天單筆最高捐款金額則為台灣高鐵公司捐300萬元；整體捐款筆數達12萬878筆。

基金會說，募款倒數一週，民眾最關心的款項用途、募款過程及結果等，將在募款結束後列項報告。根據衛福部公開的勸募活動資訊，此次2022年烏克蘭國際援助專案，預募金額為10億元。（編輯：林興盟）1110325

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