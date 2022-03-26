傳羅智強爭取選桃園 朱立倫：藍綠至今都在地候選人

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）台北市議員羅智強近日到桃園行腳，傳出有意爭取參選桃園市長。黨主席朱立倫今天說，所有的優秀人才都會考慮，但從桃園歷史背景來看，歷次的藍綠候選人，都是桃園在地的候選人。

國民黨備戰年底地方縣市長選舉，23日提名台南市議員謝龍介代表國民黨角逐台南市長；外界也關心國民黨後續的提名作業，由於羅智強近日到桃園行腳，外傳有意爭取黨內市長選舉提名，但遭地方質疑空降。

朱立倫上午出席「感恩與傳承獎學金暨文藝獎頒獎典禮」前受訪，對於外界關注桃園市長人選，他表示，所有的優秀人才都會考慮，但桃園有史以來，不管藍綠，都是在地候選人，包括他也是出身桃園，在桃園成長。

對於未來是否可能出現空降人選，朱立倫說，這的確是藍綠新的議題與挑戰，桃園市長鄭文燦也曾提出很多評論。鄭文燦也是桃園出身、在地政治人物，對這議題會非常慎重。

朱立倫強調，一切以桃園民意為出發點，以桃園的未來做考量。

談到提名程序，朱立倫說，所有可能有意參選者，都會徵詢，黨的機制一律公平，包括日前提名謝龍介參選台南市長；外界每次故意見縫插針、臆測的內容都不是事實。

對於子弟兵凌濤辭去國民黨文傳會主委，投入桃園市議員選舉，朱立倫則說，凌濤想為桃園打拚，年輕人一步一腳印，播下種子、深耕發芽，都是好事，最重要是靠自己的努力。（編輯；黃瑞弘）1110326