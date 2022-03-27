蔡總統：台灣航太及無人機發展 嘉義將成重鎮

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（中央社記者王鴻國新北27日電）總統蔡英文今天出席新北市嘉義同鄉會第11屆理事長就職典禮時表示，嘉義不只是農業大縣、觀光大縣，未來也將成為台灣航太及無人機的發展重鎮，在嘉義打造台灣無人機國家隊。

蔡總統今天在立法院長游錫堃等人陪同下至新北市新莊典華婚宴會館，出席「新北市嘉義同鄉會第11屆理事長、理監事、顧問就職典禮」。

蔡總統致詞指出，新北市嘉義同鄉會成立已經30週年，現在規模越來越大，已經有13個分會，會員人數也高達5萬多人。嘉義鄉親都非常熱情，向心力也很高，因為「嘉義人都是自己人」，大家出門在外，有事就會互相幫忙。

蔡總統表示，這幾年來，中央與地方共同合作，在嘉義做了很多建設。嘉義現在不僅是觀光大縣、農業大縣，還有「嘉義科學園區」及「馬稠後產業園區後期」都正在建設，未來嘉義也將成為台灣航太及無人機的發展重鎮。

蔡總統指出，把最具有未來性的產業發展及研發放在嘉義，希望能讓嘉義成為下一個世代的高科技重鎮；嘉義縣政府在太保籌劃的「無人機AI創新應用研發中心」，今年8月就會正式掛牌。

蔡總統表示，這個研發中心未來將與中科院密切合作，發展無人機產業創新，在嘉義打造台灣無人機國家隊。無人機可以有廣大的應用，也是非常重要的商機。

蔡總統與現場人士大合照後離去。新北市長侯友宜隨後到場致意，侯友宜才離場，桃園市長鄭文燦及嘉義縣長翁章梁也接續到場，再加上藍綠新北市議員擬參選人也都到場拜票，場面熱烈。（編輯：戴光育）1110327