太魯閣事故將滿週年 時力籲檢視安全承諾是否落實

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時代力量立法院黨團29日舉行「太魯閣事故一週年，台鐵安全嚴重誤點」記者會，台灣鐵路產業工會祕書長魏豫綾（左起）、時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華等人出席，盼政府改革加速進行。中央社記者鄭清元攝 111年3月29日

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（中央社記者王揚宇台北29日電）台鐵太魯閣號事故快滿一週年，時代力量立法院黨團今天召開記者會，要求行政院立即召集交通部相關首長，重新檢視台鐵過往提出的各項承諾是否落實，並儘速回應社會大眾對於安全改革的訴求。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭、副總召陳椒華今天召開「太魯閣事故一週年，台鐵安全嚴重誤點」記者會，說明相關訴求。

王婉諭說，交通部及台鐵局多次承諾要安全改革，也在公布調查報告時承諾加強工地管理並加重廠商罰責。令人遺憾的是，事隔將近一年，台鐵局回覆時力黨團的白紙黑字寫到，「針對工地安全管理加重廠商之罰則，尚在彙整相關單位意見進行研議及調整中」。

王婉諭呼籲，行政院長蘇貞昌應立即召集交通部相關首長，盤點過往鐵路安全的承諾，究竟做到了多少。

陳椒華表示，太魯閣號事故發生後，總統蔡英文曾說「改革台鐵，我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心」，並說會妥善照顧家屬，讓他們沒有後顧之憂。然而，台鐵在這一年來，卻未充分傾聽傷者和罹難者團體的聲音和訴求，至今仍有高達5成的傷者沒簽和解書。

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邱顯智接著指出，最近台鐵的改革焦點，一直被放在公司化上面，好像只要行政機關改為國營事業，所有問題就會得到解決，但其實不然。因為不管台鐵是行政機關、國營事業或是民營企業，安全一定都是軌道運輸最重要的價值。

邱顯智說，大家對現有台鐵組織模式、文化、財務結構不滿意，因此要求改革，但改革措施，不需等到公司化就可以開始著手進行，像是台鐵運輸本業年年虧錢，財務結構不佳，就和25年沒有漲過的票價有關，調整票價，授權行政機關建立多元彈性票價制度，都是不待公司化立刻可行的措施。（編輯：趙蔚蘭）1110329