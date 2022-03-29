俄擬限不友善國家國民入境 外交部：評估影響範圍

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）俄羅斯外長拉夫羅夫昨天宣佈俄羅斯擬立法限制「不友善國家」國民入境，外交部表示，已請駐俄代表處密切掌握，待俄國政府正式公布措施後，將針對細節評估影響範圍。目前台灣民眾申請赴俄簽證或當地台僑生活未受影響。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）28日透過電視轉播指出，莫斯科準備限制「不友善」國家的國民入境，包含英國、美國與所有歐洲聯盟（EU）國家，「以簽證措施報復數個外國政府的『不友善』舉動」。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，外交部注意到媒體相關報導；根據駐俄羅斯代表處掌握，截至目前為止，俄國政府還在研議政策，沒有公布措施。外交部待俄羅斯公布政策後，根據其內容才能評估相關影響範圍，外交部將密切掌握該措施對台僑旅遊、商務的影響。

歐江安表示，俄國台僑目前約有180人左右，包括居留者跟留學生，駐處都保持密切聯繫，目前狀況平安，沒有接獲民眾要到俄羅斯簽證受到阻礙或生活困難的問題，俄羅斯現仍有部分國際航班正常營運，俄羅斯在疫情緩解後，已於去年8月開放台灣申請到俄羅斯簽證。

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俄羅斯政府已於7日晚間公布48個「不友善國家地區名單」，台灣列示其中。歐江安指出，這個名單是保障俄國在國際制裁下，能維持經濟秩序穩定，俄國人民對這些名單國家地區交易時應使用盧布，且要先報請中央政府核准。

歐江安表示，俄羅斯不是台灣工業物資主要進口國，台灣的石油、天然氣採購很多元，與俄國經貿依存度不高，政府會密切關注俄羅斯公布的法令規範與經貿變化，但必須先等俄羅斯公布法令之後，才有進一步評估的依據標準，政府將透過跨部會合作因應，持續確保物資供應鏈，維持金融市場穩定。（編輯：郭無患）1110329