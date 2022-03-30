考選部統計 近3年保險經紀人考試及格率21%

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（中央社記者陳俊華台北30日電）考選部今天說，保險經紀人考試從83年開辦以來，總及格人數4198人；統計近3年平均及格率21.09%，報考者學歷以學士最多，逾7成。

考選部透過新聞稿表示，專門職業及技術人員保險經紀人考試，包括人身保險經紀人及財產保險經紀人2類科，凡具有高中職以上畢業學歷資格者就可報考。

考選部指出，從83年開辦以來到110年止，已辦理27次考試，保險經紀人累計總及格人數4198人；其中人身保險經紀人及格人數2372人、財產保險經紀人及格人數1826人。

據考選部統計，近3年（108年到110年）保險經紀人考試總報考人數4437人，平均到考率62.61%，平均及格率21.09%。報考者學歷以學士最多，占72.46%，其次為碩士學歷，占14.97％，博士學歷報考者占0.38%。

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中華民國保險經紀人商業同業公會理事長廖世昌接受考選部「考選集粹」專訪時指出，保險經紀人運用專業知能，協助民眾妥善規劃保費支出，購買合適的保險商品，獲取充足保障，大幅降低生活中的風險，不僅體現專業價值，更是助人的良善志業。

考選部說，將持續與教育端、用人端及專業團體檢討合作，共同精進保險經紀人考試，適時為民眾保險服務需求增補優質專業人力。（編輯：翟思嘉）1110330