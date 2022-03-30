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民進黨3/300

計程車工會舉薦參選北市長 林佳龍：還在綜合評估

2022/3/30 15:48（3/30 16:41 更新）
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無任所大使林佳龍30日下午在台北出席「科技特派員」新書座談會，對科技時事等發表意見與看法。中央社記者徐肇昌攝 111年3月30日
無任所大使林佳龍30日下午在台北出席「科技特派員」新書座談會，對科技時事等發表意見與看法。中央社記者徐肇昌攝 111年3月30日
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（中央社記者陳俊華台北30日電）台北市計程車工會舉薦無任所大使林佳龍參選台北市長。林佳龍今天說，各界的聲音都有聽到、予以尊重，他還在綜合評估，身為選對會成員，會全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。

民進黨參選台北市長的人選未定，林佳龍、衛福部長陳時中都多次被外界點名。台灣數位平台預約接送從業人員產業工會、台北市計程車駕駛員職業工會28日共同舉薦，盼民進黨徵召林佳龍參選台北市長。

林佳龍下午出席「科技特派員」新書座談會，他在會前受訪時表示，感謝工協會、各方面對他的肯定，他在交通部長任內跟運輸業者、觀光產業有很多互動，他們要這樣發聲，他也沒阻止。因為提名是採徵召，各界發聲都有聽到、也予以尊重，民進黨一定會提出最好人選。

媒體詢問，若他被民進黨徵召，是否會勇於承擔。林佳龍說，現在還在綜合評估，他也是選對會成員，會全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。

林佳龍表示，民進黨是民主的政黨，無論如何就是要把人民放在心中，以台灣利益作為最優先考量。民主政治是人才競爭，他的角色一方面要為國舉才，特別是年輕參政朋友他都盡力協助，這也是民進黨充滿活力、可以持續發展的原因。

至於疫情延燒，恐影響陳時中參選台北市長。林佳龍說，國際疫情還在高峰，一有鬆綁國內疫情可能再起；相信在指揮中心領導下，配合做好防疫，把選舉先放一邊、以防疫做最優先目標；指揮中心的決策一定是考量全民健康，兼顧維持正常經濟、社會生活。（編輯：林興盟）1110330

無任所大使林佳龍（前中）30日下午在台北出席「科技特派員」新書座談會，和與會貴賓交換名片。中央社記者徐肇昌攝 111年3月30日
無任所大使林佳龍（前中）30日下午在台北出席「科技特派員」新書座談會，和與會貴賓交換名片。中央社記者徐肇昌攝 111年3月30日
台北市計程車工會舉薦無任所大使林佳龍參選台北市長。林佳龍（中）30日表示，各界的聲音都有聽到、予以尊重，他還在綜合評估，身為選對會成員，會全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。中央社記者徐肇昌攝 111年3月30日
台北市計程車工會舉薦無任所大使林佳龍參選台北市長。林佳龍（中）30日表示，各界的聲音都有聽到、予以尊重，他還在綜合評估，身為選對會成員，會全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。中央社記者徐肇昌攝 111年3月30日
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