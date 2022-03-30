林佳龍：打造創新環境留才攬才 成台灣最大挑戰

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（中央社記者陳俊華台北30日電）無任所大使林佳龍今天說，政府將成立數位發展部，但其實最需要數位轉型的就是政府；企業老闆最煩惱的是如何吸引人才，台灣要思考未來發展的最大三個挑戰，就是人才、人才、人才。

大肚山產業創新基金會策劃出版「科技特派員」一書，書中由林佳龍與38位企業CEO進行對話、參訪，並在下午舉行新書座談會。

總統蔡英文在推薦序中寫道，疫情期間改變經濟模式，全球經濟秩序快速變動過程中，台灣靠高科技、有效率的生產體系、專業技術人才化危機為轉機，在各領域發展表現亮眼；中小企業透過技術創新、數位經濟轉型，讓台灣在國際競爭脫穎而出。

林佳龍受訪時表示，書中的主角是38位企業CEO，透過對話、參訪做成電視節目，現在彙整成一本書；期待台灣在數位經濟時代做好轉型與升級，在疫情後的發展能做好準備，讓台灣被世界看見，不只防疫成功、經濟表現也很好，更善用數位科技解決問題，提升台灣價值。

林佳龍在座談會中也表示，政府現在要成立數位發展部，「其實最需要數位轉型的是政府」，先幫忙關鍵部會做數位轉型。例如在淡海新市鎮可以讓自駕車、電動車上路，放很多設備實驗、蒐集大數據，未來輸出國際時就能有話語權，並形成商業模式。

林佳龍說，台灣以前供應鏈有群聚效應，但現在講的群聚是要吸引人才，「人」是一切產業創新的來源，現在企業老闆最煩惱的是如何吸引人才，台積電的半導體學院，讓半導體人才都被它磁吸；台中的精密機械產業是10%、10%地加薪，不然會流失人才競爭力。

林佳龍表示，要談「五缺」其實最重要是人才不要缺，不只是針對本地人才，要讓全世界人才能很方便來到台灣；向心力夠才能群聚人才，台灣要思考未來發展最大的三個挑戰，就是人才、人才、人才。

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林佳龍強調，在數位革命的時代，如何在政策生態系中形成良好的跨部會整合，是重要關鍵；如何打造讓年輕人持續創新的環境，留住台灣的人才、引進好人才，是台灣產業發展最大的關鍵。

林佳龍指出，台灣對全世界而言，不是麻煩製造者，反而是解決問題的鑰匙。台灣長期在中國壓迫和滲透下還能夠存活，台灣的經驗和模式讓全世界看見、甚至需要台灣，「當台灣是世界不可或缺的夥伴，世界也會愛上我們」，這也是台灣的實力。（編輯：林興盟）1110330