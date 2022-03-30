藍指為個人算計修地制法 柯建銘批阻礙大新竹發展

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（中央社記者王揚宇台北30日電）國民黨今天提名新竹縣長楊文科競選連任，黨主席朱立倫也說，民進黨為個人算計就想修地制法的作為，不被新竹民眾認同。民進黨團總召柯建銘說，國民黨為了一人一黨之私，阻礙大新竹發展等。

柯建銘也說，對於修法要適用年底的地方選舉，時間上已來不及，但為了大新竹縣市發展，應該要處理，想要選新竹縣、市首長的人，都要回答這個問題。

針對新竹縣市合併升格議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘去年提出地方制度法第4條修正草案。

國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中宣布提名楊文科競選連任新竹縣長，也說民進黨基於一黨之私及個人算計，打算修改地方制度法，而國民黨宣布提名楊文科，就是要展現對新竹縣民的負責，同時也要告訴民進黨，民進黨不負責任、為個人算計就想修法的作為，是不被新竹民眾認同的。

對此，柯建銘晚間接受媒體訪問時指出，新竹市長林智堅去年接受媒體專訪倡議新竹縣市合併，後來新竹縣長楊文科加碼說新竹縣市要合併升格，而且要修地方制度法，但楊文科後來退卻。

柯建銘說，新竹縣市合併升格有其正當性與急迫性，而新竹縣市在40年前分家，面對城市治理、國家高科技產業發展等，都面臨新的挑戰，包括水源、交通、教育、環保等問題，合併升格是有需要。

柯建銘表示，然而，國民黨為一黨一人之私，盡全黨之力反對地制法修正、新竹縣市合併，阻礙大新竹及國家高科技產業發展，如今楊文科要競選連任，必須要向民眾說明為何阻礙新竹未來的發展，這一題，國民黨也要回答。此外，想選新竹縣長的國民黨立委林為洲、想選新竹市長的國民黨立委鄭正鈐等人，也要說明。

柯建銘也認為，談到修地制法，在野黨提出要修財劃法、行政區劃法，這些在過去的選舉中也沒有提出，而且彰化要升格為何就不談要修這些法，講白了，還是他們在做自己的政治安排。（編輯：林興盟）1110330