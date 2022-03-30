出席美國商會謝年飯 蔡總統：保證全力穩定供電

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（中央社記者溫貴香台北30日電）總統蔡英文今晚出席台灣美國商會2022謝年飯，期盼與美國商會持續合作，增進台美雙邊貿易及投資夥伴關係。總統也說，她保證會盡全力穩定電力供應，會進一步強化能源基礎設施。

蔡總統、美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、國安會秘書長顧立雄、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜等人晚間都出席台灣美國商會2022謝年飯。

蔡總統致詞時表示，人才是台灣經濟動能的基礎，在通過產學創新條例後，在台灣4所重點大學成立半導體學院，很高興看到這4所學院都已啟動運作。這種合作方式是半導體產業的里程碑，也可做為其他產業人才發展的參考模式。

總統說，從新興科技到數位經濟，從醫療到生技和製造業，協助台灣的企業提升產能和競爭力，以確保未來成長與發展。

蔡總統表示，她了解企業對能源供應穩定和韌性的信心非常重要，她保證，會盡全力穩定電力供應。在邁向永續和再生能源轉型之際，也會進一步強化能源基礎設施。

資訊安全方面，蔡總統表示，政府會和台灣的夥伴密切合作，保護個資、企業網路和通信系統，免受最新的網路安全威脅。同時，也努力改善投資環境，過程中有賴美國商會分享第一線的回饋與見解。

總統表示，在多變的國際局勢中，合作對於確保集體安全的重要性更勝以往。威權政權的經濟脅迫和俄羅斯入侵烏克蘭提醒全世界，全球政治經濟秩序正面臨前所未有的挑戰。

蔡總統說，台灣已經準備好，也願意在國際社會因應這些危機的努力上扮演有意義的角色。在強化供應鏈和因應計畫之際，將持續與理念相近的國家合作，以深化民主制度，維護區域安全，促進經濟共同發展。

她相信台美的永續夥伴關係可以成為克服當前挑戰的關鍵力量，美國的印太戰略為區域夥伴加強安全及發展合作提供了重要的架構。

蔡總統表示，過去一年來，因為堅若磐石的雙邊關係，以及無數人不斷努力，台美除了安全合作外，台美經貿關係也越來越緊密。

總統細數包括台美貿易暨投資架構協定（TIFA）去年6月重啟會談、去年12月也建立台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）等；她也說，雖然去年疫情嚴峻，台灣派出了有史以來最大的代表團參加「選擇美國投資高峰論壇」，今年下半年，中華民國對外貿易發展協會也將首次在美國舉辦台灣形象展，協助媒合雙邊企業。

總統說，台灣致力與美國和其他夥伴共同合作，以確保印太區域的穩定及繁榮，希望透過共同努力，協助強化以規則為基礎的國際經貿制度，並加速全面經濟復甦。政府也期盼與美國商會持續合作，增進台美雙邊貿易及投資夥伴關係。

蔡總統表示，相信創新務實的合作方式，能使台美在洽簽雙邊互惠的貿易協定上，取得實質進展。（編輯：謝佳珍）1110330