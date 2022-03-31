九合一選舉 江啟臣促國民黨趕快決定人選備戰

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨持續徵詢桃園市長提名人選，前主席江啟臣今天說，不管過程如何，最後要能夠團結，這對黨中央是最大的挑戰；他也呼籲趕快決定年底選戰的人選，讓大家開始備戰。

國民黨近日邀立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、前立委陳學聖等討論桃園市長提名人選，有意參選桃園市長的台北市議員羅智強預計今天下午赴中央黨部與秘書長黃健庭等人交換意見。

江啟臣中午接受廣播節目訪問，談到羅智強有意參選桃園市長時表示，羅智強要選哪裡，他都尊重，支持羅智強願意為黨而戰的想法；黨的制度是什麼，現階段對國民黨很重要，國民黨需要的最大公約數不一定是人，而是價值與制度，提名方式可能是協調、民調、初選，黨主席有很大的決定權，但不管過程如何，最後要能夠團結，這是黨中央最大的挑戰。

江啟臣說，桃園市長人選要好好溝通與協調，過程中包括想選的人，或是有特定支持對象的人，一定會表達立場，但每個縣市的選戰環境不同，黨中央應設定提名策略，然後與有意參與者協調，看如何決定人選，最後大家要願賭服輸，不然最後如何團結。

台北市長選舉熱門人選的國民黨立委蔣萬安遭質疑選情「拉警報」，江啟臣說，不認為蔣萬安有拉警報，是還在演習，蔣萬安沒正式宣布，但大家都知道要選台北市長，蔣萬安不用隨著外界起舞，早宣布或晚宣布都有優缺點，由參選人決定。

江啟臣表示，他不認為蔣萬安拉警報，是因為選戰還沒真正開打，民進黨還沒有人選，台北市副市長黃珊珊也沒宣布，那為什麼蔣萬安要宣布。

談到台中市長盧秀燕可能的對手，江啟臣預測立法院副院長蔡其昌的機會比較大，他說，蔡其昌表態後，可能會被逼著辭立法院副院長。（編輯：謝佳珍）1110331