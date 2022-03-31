本土疫情增溫 蘇貞昌：穩健開放請民眾戒慎不恐懼

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（中央社記者賴于榛台北31日電）本土疫情增溫，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣疫情規模與鄰國相比相當小，台灣模式就是防疫兼顧經濟與生計，確診數雖有所增加，但這是穩健開放前提下必要付出的代價，請民眾戒慎不用恐懼。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處」，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌對此指出，中國上海疫情爆發、分區封城，韓國也有40幾萬人確診，台灣雖新增多起不明感染源群聚、社區傳播風險上升、境外移入增加，但與鄰國相比，疫情規模相當小。

蘇貞昌說，台灣模式就是防疫兼顧經濟與生計，Omicron變異株雖傳播快速，但主要為輕症或無症狀，死亡率也低，而台灣疫苗施打覆蓋率高，醫療量能充足，確診數雖有所增加，但這是穩健開放前提下，必要付出的代價，請民眾戒慎不用恐懼。

他也提醒，過去防疫成功原則就是快速疫調，請中央流行疫情指揮中心切實辦理，全國發放公費快篩試劑的基層診所增加到540家，也請民眾與足跡重疊者快篩或採檢。

蘇貞昌說，一定規模以上企業要指定專人擔任防疫長，現在本土疫情上升，管轄關鍵基礎設施或重大公共工程部分，要建立防疫長名冊，發包工程也要要求廠商建立工區進出移工名冊，遇到重大疫情發生立即「平戰轉換」，圍堵疫情。

他也提醒，指揮中心已宣布特定娛樂場所人員及顧客接種疫苗規定，相關措施請經濟部與地方政府密切合作；而清明連假，宗教遶境參與者都要接種三劑疫苗，相關規定請內政部落實；也請指揮中心加強宣導高齡人口第三劑疫苗接種率。（編輯：翟思嘉）1110331