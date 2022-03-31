南投縣長選戰 蔡培慧辭執行長許淑華暫不辭立委

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧獲民進黨提名參選南投縣長，並請辭執行長職務，對此，國民黨南投縣長提名參選人、立委許淑華（中）31日在日月潭受訪說，目前無打算請辭立委，盼彼此進行君子之爭，為南投發展努力。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧獲民進黨提名參選南投縣長後，請辭執行長。國民黨南投縣長提名參選人、立委許淑華今天說，暫不請辭立委，盼以君子之爭為南投發展努力。

民進黨昨天召開中執會，會中通過徵召蔡培慧參選南投縣長，蔡培慧當時致詞指出，她已向行政院長蘇貞昌表達誠摯感謝對她及南投的支持，也正式請辭執行長職務，全心全意為南投打拚，有信心南投要贏，突破困境、開創新局。

立法院交通委員會今天到日月潭考察，許淑華、南投縣長林明溱、交通部長王國材等人出席。對於蔡培慧請辭行政院中服執行長，許淑華接受媒體聯訪時表示，她不會捨棄任何為南投縣民爭取福利與建設的機會，因此，目前並無辭去立法委員的打算。

許淑華說，民進黨為蔡培慧做許多建設，蔡培慧作為未來競爭對手，她會全力以赴，也希望選舉回歸對南投縣的看法，政見上或許會有相同、差異之處，但都是為南投縣所有發展來努力，期待彼此進行君子之爭。

許淑華表示，蔡培慧雖請辭，但尚未見行政院正式同意或慰留，但這也顯示蔡培慧的參選決心，不管蔡培慧有無執行長職務，民進黨既已提名蔡培慧，仍會持續挹注行政資源給蔡培慧，這是不可否認的事，因此，蔡培慧有無頭銜，並無差異。

許淑華說，她是民選的民意代表，須為地方不斷發聲，就如同今天辦理日月潭考察行程，她非常重視南投縣各項發展，加上無任何中央資源，她不會捨棄為縣民爭取建設的機會，現在並未考慮辭去立委。

2022年縣市長選戰，國民黨南投縣提名人選去年10月就確定，當時透過電話民調由許淑華擊敗立委馬文君、南投市長宋懷琳而勝出。（編輯：戴光育）1110331