慶祝主計節 總統：台灣財政獲國際信評肯定

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（中央社記者賴言曦台北1日電）總統蔡英文今天表示，在主計團隊秉持專業、嚴守財政紀律下，去年三大國際信評機構都調升台灣的國家主權評等或展望，這是對審慎財政及債務管理的重要肯定。

蔡總統上午出席「主計節慶祝活動暨頒獎典禮」，她表示，在行政院主計總處主計長朱澤民帶領團隊的努力下，從中央到地方共同推動許多重要工作。

蔡總統指出，這些工作有很多開創性，在整體政策結構中有突破，包含前瞻基礎建設計畫、5+2產業創新、長照服務、社會住宅等重大計畫，都有主計人員的投入，

蔡總統提到，國防改革跟戰力提升是近年施政重點，在主計處人員協助下，皆能獲得足夠的財源挹注。至於疫情期間政府推動的紓困及振興措施，也都需要主計人員參與，妥善分配資源，督促預算執行進度。

蔡總統說，在主計人員發揮專業、嚴守財政紀律下，嚴守財政紀律，中央政府總決算已經連續5年歲入歲出有賸餘，且連續4年賸餘超過千億。

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總統進一步指出，台灣債務餘額占前3年度GDP的比率，到110年度都控制在不超過33%，這是她剛上任時的基準。這3年的負債比率，實際上也都在30%以下，所以，去年三大國際信評機構，都調升台灣的國家主權評等或展望，這是對台灣審慎財政及債務管理的重要肯定。

蔡總統表示，未來還有許多重要政策要推動，期盼主計人員繼續發揮專業，一起投入，從中央到地方，一起為國家努力。（編輯：張均懋）1110401

總統蔡英文（中）1日在台北出席主計節慶祝活動暨頒獎典禮，與主計長朱澤民（左2）一同頒發主計專業獎章，並和獲獎者合影。中央社記者鄭清元攝 111年4月1日

總統蔡英文（圖）1日在台北出席主計節慶祝活動暨頒獎典禮，致詞時感謝主計人員的辛勞。中央社記者鄭清元攝 111年4月1日