台灣古物修復實習生 牽線幫梵蒂岡博物館解難題

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）為深化台梵文化交流，文化部與外交部合辦「梵蒂岡博物館專業修復人才實習計畫」，今年實習生賴盈伃成功幫梵蒂岡博物館解決研究難題，辨識一幅撰有古文的絲質掛毯，並牽線梵蒂岡博物館與台南藝術大學的合作。

今年適逢台梵建交80週年，駐教廷大使館在官方臉書指出，使館將規劃一系列文化慶祝活動，期盼增進台梵更多實質文化交流。

為感謝梵蒂岡博物館對台灣實習生的照顧，駐教廷大使李世明日前邀請梵蒂岡博物館人事部門主管羅賓諾（Orietta Robino）、修復師及研究員們一起餐敘。

駐教廷使館表示，羅賓諾感謝台灣文化部選派專業修復人才前來梵蒂岡博物館，並稱讚本屆獲選的台灣學員賴盈伃工作態度認真，與大家相處融洽，歡迎台灣持續推薦人才前來實習；李世明對於賴盈伃獲得梵蒂岡博物館肯定感到驕傲與欣慰。

駐教廷使館指出，即將結業的賴盈伃分享她的實習心得，她因緣際會協助梵蒂岡博物館內的民族博物館（Museo Etnologico Anima Mundi）解開研究難題。該館蒐藏了一件絲質掛毯，掛毯上撰有一篇題為「恭紀」的古文文章，對外國研究員非常難以解讀，多方求助無門，最後在一場館內彌撒場合中找到了賴盈伃。

賴盈伃將這篇含有古體字的文章繕打為初稿，牽線她在國立台南藝術大學的教授宋千儀，目前完成一份能完全對照「恭紀」內容的文稿，一份以現行字型謄錄並以標點符號斷句的文稿，以及該文章的中英文說明，梵蒂岡博物館員們很開心能有此合作進展，並表示未來可能會有相關研究出版。

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賴盈伃表示，學習古物修護過程雖然辛苦，但透過她的聯絡協助，讓梵蒂岡博物館這幅以駢體書寫、原本難以辨識的掛毯作品得以被正確欣賞，她認為代表台灣的使命感是驅使她盡力表現的最大動力，過程中也與其他16位來自各國實習生建立深厚革命情感，他們合拍的聖誕祝賀影片，甚至成為館內Instagram觸擊率最高影片。

駐教廷使館歡迎有志從事藝術文物修復的年輕人，持續鎖定未來文化部文化資產局的實習甄選公告，踴躍報名到梵蒂岡參與修復古物實習。（編輯：張均懋）1110402