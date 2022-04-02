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朱立倫力拚收復 藍桃園市長人選最遲5月出爐

2022/4/2 18:20
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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，但據了解，黨中央尋找在地人選的策略不變，目前持續透過民調等方式布局，黨內人士判斷，預計最慢5月就會有最終的結果。

國民黨面對年底縣市長大選，能否重新奪回桃園市的執政權，是黨內關注焦點，也是曾經身為桃園縣長的黨主席朱立倫，不得不面對的挑戰。地方人士指出，由於指標縣市如新北、台北、台中，國民黨內都已有戰將級人選，黨中央的角色較不吃重，朱立倫能否在這次地方選戰中立下戰功，桃園市長的提名將成為關注重點。

地方人士認為，朱立倫過去身為桃園縣長，對桃園了解深入，在這次藍營都希望能收復桃園失土的狀況下，黨中央的提名策略至關重要，期盼能推出最強的桃園市長參選人。

國民黨桃園市長提名之爭，目前以桃園市議長邱奕勝力挺的國民黨立委呂玉玲，以及台北市議員羅智強最為積極，羅智強原規劃今天要宣布重大決定，外界評估會參選到底，但最終在與朱立倫懇談後臨時喊卡，也讓整件事出現轉圜。

除呂、羅之外，桃園立委萬美玲、魯明哲也是黨內點名可能的人選，由於朱立倫一再強調會推出在地最強的人選，是否最後由立委出線，備受關注。

黨內人士分析，桃園要走上初選的機會不高，黨中央預計會透過盡力協調的方式產生人選，不會希望這次的地方縣市長提名，在桃園打開初選的先例，避免後續衍生出其他的麻煩。（編輯：張均懋）1110402

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