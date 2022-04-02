桃園市長人選不急著亮牌 民進黨6月底前提名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北2日電）2022九合一選舉在即，桃園市長鄭文燦兩任任滿，面對國民黨全力搶攻，民進黨人選備受關注。據指出，黨內目前定調不急著亮牌，最遲6月底前會和雙北一起，敲定徵召人選。

面對國民黨搶攻桃園市長各方人選動作頻頻，民進黨如何固守桃園市執政權，格外引起關注。民進黨高層下午受訪表示，選對會尚未討論桃園市長人選問題。

另一名選對會成員則表示，北二都加上桃園市，預計最遲6月底前決定人選，7月中將召開全代會，依照慣例，全代會就是2022九合一選舉前的大造勢活動。

桃園選區、民進黨立委黃世杰下午受訪表示，鄭文燦在桃園執政成績不錯，在穩健執政基礎下，不需要急著決定人選；反觀對手、國民黨會比較急，且目前藍營局勢有點亂，朱立倫必須出手處理，防止內部分裂壞了大局。

他分析，如果兩黨的差距很近，候選人的條件很重要，也要觀察對手怎麼提、怎麼出手，再來決定人選；且北北桃的部署連動，民進黨選對會將作全盤考量後再提出人選，預計要等到5、6月。

民進黨桃園市長人選包括衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、立委鄭運鵬，以及早已表態爭取的前立委彭紹瑾、鄭寶清、黃適卓等人，黨內一度傳出鄭文燦希望陳時中參選桃園市長。

不過，鄭文燦接受媒體訪問表示，陳時中支持度很高，但他只跟陳時中談過疫情，沒有談要選桃園市長。鄭文燦也說，預計5、6月北北桃會一起決定人選。（編輯：張均懋）1110402