連勝文盼初選公平公正公開 科學且容納地方意見

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國民黨各地的市長及市議員提名作業正在進行中，國民黨副主席連勝文（左）3日到桃園蘆竹出席活動，他會前受訪表示，他個人較重視的，是希望這是公平、公正、公開，同時符合科學標準的程序，也能容納地方的意見。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月3日

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）國民黨各地的市長及市議員提名作業正在進行中，副主席連勝文今天表示，依規定是先協調，不成再進行初選，他重視的是程序公平、公正、公開，同時符合科學標準，也能容納地方意見。

中國國民黨副主席連勝文上午到桃園市蘆竹區出席「軒轅黃帝拜祖大典」，他在典禮前接受媒體聯訪，對於記者詢問，苗栗縣與桃園市的市長提名卡關，連勝文表示，苗栗縣還在協調當中，依照國民黨的規定是先協調，協調不成再進行初選。

至於桃園市的部分，連勝文說，目前黨內有多名優秀的朋友有興趣爭取為民服務機會，他個人較重視的，是希望這是公平、公正、公開，同時符合科學標準的程序，也能容納地方的意見，若真的要走到初選，只有透過這樣的程序才有可能讓大家心服口服，最後共同決定支持一個合適的人。

至於外界對於國民黨在苗栗縣長提名作業的看法，連勝文認為，不用去回應每一個競爭對手的評論，因為這些人根本搞不清楚國民黨的狀況，國民黨有自己的步調，完全不會理會這些沒有根據的評論。

記者又問，台北市議員羅智強被兩次勸退是否會打擊國民黨的士氣。連勝文指出，羅智強對於國民黨有非常多貢獻，光是在總統府前面睡了40多天就令人非常敬佩，但如果國民黨沒有辦法協調出一名人選，就必須進入初選，連勝文說，他個人比較重視的是程序上的正義，如此，最後的結果才能讓人心服口服，這是最重要的。

對於記者詢問，新北市選區部分參選爆炸，部分地方卻沒人要選是否有因應對策。連勝文說，新北市絕大多數的議員選區，國民黨應該都有候選人要爭取，若沒有辦法透過協調的話，就必須有公平、公正、公開，且符合科學標準的初選機制，這樣的結果才會讓所有人心服口服。

連勝文表示，這是國民黨現在要重新出發、要改革一個非常重要的標準，他尊重所有黨內同志個別的意願，只要符合上述的標準就可以。（編輯：張銘坤）1110403