更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國5北上估塞到深夜 明天注意13地雷路段
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨2/300

連勝文盼初選公平公正公開 科學且容納地方意見

2022/4/3 11:35（4/3 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨各地的市長及市議員提名作業正在進行中，國民黨副主席連勝文（左）3日到桃園蘆竹出席活動，他會前受訪表示，他個人較重視的，是希望這是公平、公正、公開，同時符合科學標準的程序，也能容納地方的意見。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月3日
國民黨各地的市長及市議員提名作業正在進行中，國民黨副主席連勝文（左）3日到桃園蘆竹出席活動，他會前受訪表示，他個人較重視的，是希望這是公平、公正、公開，同時符合科學標準的程序，也能容納地方的意見。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）國民黨各地的市長及市議員提名作業正在進行中，副主席連勝文今天表示，依規定是先協調，不成再進行初選，他重視的是程序公平、公正、公開，同時符合科學標準，也能容納地方意見。

中國國民黨副主席連勝文上午到桃園市蘆竹區出席「軒轅黃帝拜祖大典」，他在典禮前接受媒體聯訪，對於記者詢問，苗栗縣與桃園市的市長提名卡關，連勝文表示，苗栗縣還在協調當中，依照國民黨的規定是先協調，協調不成再進行初選。

至於桃園市的部分，連勝文說，目前黨內有多名優秀的朋友有興趣爭取為民服務機會，他個人較重視的，是希望這是公平、公正、公開，同時符合科學標準的程序，也能容納地方的意見，若真的要走到初選，只有透過這樣的程序才有可能讓大家心服口服，最後共同決定支持一個合適的人。

至於外界對於國民黨在苗栗縣長提名作業的看法，連勝文認為，不用去回應每一個競爭對手的評論，因為這些人根本搞不清楚國民黨的狀況，國民黨有自己的步調，完全不會理會這些沒有根據的評論。

記者又問，台北市議員羅智強被兩次勸退是否會打擊國民黨的士氣。連勝文指出，羅智強對於國民黨有非常多貢獻，光是在總統府前面睡了40多天就令人非常敬佩，但如果國民黨沒有辦法協調出一名人選，就必須進入初選，連勝文說，他個人比較重視的是程序上的正義，如此，最後的結果才能讓人心服口服，這是最重要的。

對於記者詢問，新北市選區部分參選爆炸，部分地方卻沒人要選是否有因應對策。連勝文說，新北市絕大多數的議員選區，國民黨應該都有候選人要爭取，若沒有辦法透過協調的話，就必須有公平、公正、公開，且符合科學標準的初選機制，這樣的結果才會讓所有人心服口服。

連勝文表示，這是國民黨現在要重新出發、要改革一個非常重要的標準，他尊重所有黨內同志個別的意願，只要符合上述的標準就可以。（編輯：張銘坤）1110403

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀