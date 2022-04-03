搶攻原民族群 莊瑞雄拋2大政策實現原民自治

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）民進黨屏東縣長初選進入最後倒數階段，參與初選的立委莊瑞雄，拋出成立原住民族自治籌備處與原住民族行政協調會議，真正實現原民自治的政治理想。

立委莊瑞雄服務處今天發布新聞稿指出，過去300多年來，因為優勢漢人不斷移入，在土地的侵奪、人口的擠壓以及政經結構的不平等因素下，使得300多年後的原住民族，從唯一主人的地位，淪為在政治、社會與文化上最弱勢族群；在國家資本主義及山地平地化政策的主導之下，人口不斷外移造成部落的空洞化。

至於要如何提升原住民族的權益與確保文化傳承，莊瑞雄認為「改變屏東要從原住民族開始」，因此提出2大原住民政策，包括成立原住民族自治籌備處與成立原住民族行政協調會議。

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莊瑞雄表示，邀請部落耆老、傳統領袖及學者專家，積極推動原住民族自治，根本解決目前原住民族在土地、自然資源、政治、經濟等方面遇到的諸多困境，同時爭取試辦，成為全台第一個有原住民族自治的縣市。

莊瑞雄說，至於原住民族行政協調會議，每半年定期召開縣府各局處與原住民鄉鎮公所的協調會議，在相互尊重基礎上，就法制、政策、經費與實務上遇到的問題進行對等磋商與協調，期使原住民鄉鎮能有更多自主發展的權利和機會。（編輯：陳仁華）1110403