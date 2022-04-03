初選倒數 鍾佳濱車隊掃街、挺18歲公民權到底

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）民進黨屏東縣長初選倒數，參選的立委鍾佳濱今天從東港出發，開始車隊掃街，途中遇到足球比賽的青年，特別送上印有「18號」標記球棒，象徵持續爭取18歲公民權承諾。

立委鍾佳濱服務處今天發布新聞稿指出，雖然未滿20歲的青年無法參與年底的九合一選舉，也不算在初選有效民調樣本內，但「18歲公民權修憲案」已經在立法院三讀通過了，現在只剩交由公民複決的最後一哩路，到時候也會盡力爭取民眾支持，讓18歲公民權在今年成功入憲。

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鍾佳濱說，見到年輕人就想起自己25年前擔任第3屆國大代表時，曾穿上童軍制服向李登輝前總統提出國是建言，爭取18歲公民權；擔任立法委員期間，也積極邀請公民團體參加公聽會，並提出民法成年下修至18歲的相關修法草案。

鍾佳濱指出，18歲青年已具有獨立思考能力，且在經歷漫長修法過程後也可以參與公民投票了，現在只差選舉權與被選舉權尚未實現，因此，會堅持自己年輕時一路走來的一貫理念，為爭取18歲公民權持續努力。（編輯：陳仁華）1110403