柯文哲參訪新竹 高虹安同行受矚目

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台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（前左3）4日走訪新竹市，受訪時被問及民眾黨的新竹縣、市長候選人，他說，會在全台各地提出優秀人選，全力以赴。中央社記者魯鋼駿攝 111年4月4日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）台北市長、民眾黨主席柯文哲今天走訪新竹市，同行的同黨籍立委高虹安受矚目。柯文哲接受媒體聯訪被問到新竹縣、長市候選人時表示，會在全台各地提出優秀人選，全力以赴。

柯文哲下午走訪新竹市將軍村文創園區時接受媒體聯訪，被問到民眾黨在新竹家鄉的選舉布局，他說，就算不是自己的故鄉，也會提出優秀候選人，並全力以赴，民主政治就是人才競爭，也是一個說服的過程，然而買不買單，還是要靠選民決定。

同行的同黨籍立委高虹安被問到是否參選新竹市長則回應，相關程序都在運作，包含徵詢有意願參選新竹縣、市長的人選，黨中央都在努力規劃中，相信很快就會做出決議。

關於部分政治人物從他黨轉入民眾黨的情況，柯文哲說，過去許多政治人物因為沒有更好的選擇，只能選國民黨或民進黨，如今有更好的政黨出現，當然鼓勵且歡迎大家加入民眾黨。

被問及台北市的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，柯文哲說，依照中央目前公布數據，感染後會成為中重症的約0.2%，中央應該儘早決定國家戰略，確認該如何做會更好。

柯文哲認為，短期內疫情應該會散開，但只要控制在臨界點以下，每天新增幾百例確診都還是可忍受範圍。

柯文哲今天安排走訪新竹市將軍村文創園區參訪、兒童藝術節「風的運動場」；明天則參訪新竹市「赫曼咖啡觀光工廠」及新竹縣「中華照顧者關懷協會」。（編輯：方沛清）1110404