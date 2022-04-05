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2022九合一選舉
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2022九合一選舉4/95

國民黨縣市長提名時程 台中新北擬壓軸

2022/4/5 12:28
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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨積極備戰年底縣市長選戰，台南市、新竹縣已提名，據了解，黨中央計畫將台中市與新北市放在最後提名，盼最終提名階段，透過盧秀燕與侯友宜兩大黨內明星，拉抬選舉氣勢。

國民黨日前已提名台南市議員謝龍介選台南市長、新竹縣長楊文科競選連任。

關鍵指標的台北市，國民黨立委蔣萬安參選態勢越趨明朗，黨內人士表示，待5月國民黨台北市議員參選人全部確定後，就會一起提名。

不過，有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊氣勢不斷提升，地方人士表示，藍營壓力倍增，紛紛希望蔣萬安能夠更強勢，也因此，蔣萬安近日已開始調整，正面回應市長選舉相關議題、不閃躲。

執政的台中市與新北市部分，據了解，黨中央計畫將在最後階段提名，目的是讓台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜專心市政，待其他縣市完成提名後再提名侯、盧兩人，盼藉此拉抬整體氣勢。

侯友宜至今仍未鬆口是否競選連任，被解讀可能仍在布局2024年總統大選；國民黨文傳會主委王育敏表示，侯友宜沒說不競選連任，只是尚未宣布，在提名時程上，黨中央尊重每位縣市長步調與考量，例如楊文科就表達希望早點提名，但有些縣市長不急，就會擺在後面提名。

至於高雄市、屏東縣、嘉義縣等艱困選區，地方人士透露，高雄市在無黨籍立委高金素梅、前高雄市副市長李四川表態無參選意願後，恐要重新思考、另覓人選。

地方人士說，國民黨在高雄、屏東還能點出參戰人選，嘉義縣至今尚未有人選浮出檯面，可說是相當艱困選區。

國民黨目前有14個執政縣市，能否延續執政也有隱憂，黨內人士分析，宜蘭縣長林姿妙深陷弊案疑雲，金門縣長楊鎮浯可能面臨黨籍立委陳玉珍挑戰等，都可能影響黨中央的提名時程。

黨內人士也提到，目前在苗栗縣、新竹市等部分縣市都有人表態參選，但這些人選不是在地方上有疑慮，就是被認為實力不夠強，因此，黨中央計畫先等對手確定人選，也會持續徵詢地方意見，希望找出最合適人選迎戰。（編輯：謝佳珍）1110405

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