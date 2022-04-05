提升資訊科技國力 蔣萬安提案民眾進修可抵稅

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（中央社記者王承中台北5日電）物聯網、區塊鏈等新興資訊科技與民眾生活越來越密切，國民黨立委蔣萬安今天表示，台灣缺乏軟體工程人才，政府應鼓勵民眾進修資訊科技課程，他已提案修改所得稅法，民眾進修資訊科技領域課程費用將可抵稅。

為確保資安及促進數位經濟發展，數位發展部將在今年掛牌，未來功能定位包括確保國家資通安全、促進數位經濟發展、加速國家數位轉型，串成公私協力的資安國家隊。

蔣萬安表示，台灣雖號稱科技島，但對於資訊軟體產業投資或支出比重不高。根據研究報告指出，2003年至2013年台灣的資訊科技支出成長率為6.97%，遠低於亞太地區的8.33%，而科技創新應用產業支出與資訊硬體支出比例則為49比51，顯示台灣明顯重硬體、輕軟體及服務。

蔣萬安指出，這導致台灣目前非常缺乏軟體工程人才，平均4個職缺搶1名軟體工程師求職者，對軟體人才需求非常殷切。

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蔣萬安表示，政府除鼓勵民眾透過進修補強自身於資訊科技領域的能力外，也應對參加資訊科技課程的民眾給予鼓勵，提供賦稅優惠減免。他已提案修正所得稅法，增列納稅義務人、配偶及受扶養親屬進修資訊科技領域相關課程費用，得列為特別扣除額，每人每年的扣除數額以新台幣3萬元為限。

蔣萬安指出，未來物聯網（IoT）、區塊鏈（blockchain）、人工智慧（A.I.）、深度學習（Deep Learning）等新興資訊科技與民眾生活愈來愈密切，當世界各國皆爭先將資訊科技教育放入教育課綱，重視資訊科技人才培育，台灣也不能落後。（編輯：謝佳珍）1110405