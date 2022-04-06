民進黨北北桃3市長人選 鄭文燦：5、6月間確定

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桃園市長鄭文燦6日出席市政會議後接受媒體聯訪表示，民進黨選舉對策委員會應該在5、6月間，才會針對北北桃3個直轄市的可能人選進行確定，最重要是要通過民意的考驗，能夠對未來桃園市政的發展有所幫助。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天表示，民進黨選對會應該在5、6月間，才會針對北北桃3個直轄市的可能人選進行確定，最重要是要通過民意的考驗，能夠對未來桃園市政的發展有所幫助。

台北市議員羅智強凌晨發布4點聲明表示，參加桃園市長提名決定未變，即日起辭去國民黨副秘書長一職，並尊重黨中央最後提名結果；若結果不是他、也絕對支持，黨中央亦無須考慮他的戰場和去處問題。

鄭文燦上午出席市政會議後接受媒體聯訪，對於媒體詢問羅智強宣布參選是否會影響民進黨的提名作業。鄭文燦說，民進黨選對會應該會在5、6月之間，才會針對北北桃3個直轄市的可能人選進行確定。

鄭文燦指出，民進黨一定會推出最好、最適合也最強的人選，他認為，最重要是要通過民意的考驗，「這還是重要的」，能夠對未來桃園市政的發展有所幫助。（編輯：李錫璋）1110406