更多編輯台推薦新聞：
62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理
生活

本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉1/99

民進黨北北桃3市長人選 鄭文燦：5、6月間確定

2022/4/6 10:34（4/6 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市長鄭文燦6日出席市政會議後接受媒體聯訪表示，民進黨選舉對策委員會應該在5、6月間，才會針對北北桃3個直轄市的可能人選進行確定，最重要是要通過民意的考驗，能夠對未來桃園市政的發展有所幫助。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月6日
桃園市長鄭文燦6日出席市政會議後接受媒體聯訪表示，民進黨選舉對策委員會應該在5、6月間，才會針對北北桃3個直轄市的可能人選進行確定，最重要是要通過民意的考驗，能夠對未來桃園市政的發展有所幫助。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天表示，民進黨選對會應該在5、6月間，才會針對北北桃3個直轄市的可能人選進行確定，最重要是要通過民意的考驗，能夠對未來桃園市政的發展有所幫助。

台北市議員羅智強凌晨發布4點聲明表示，參加桃園市長提名決定未變，即日起辭去國民黨副秘書長一職，並尊重黨中央最後提名結果；若結果不是他、也絕對支持，黨中央亦無須考慮他的戰場和去處問題。

鄭文燦上午出席市政會議後接受媒體聯訪，對於媒體詢問羅智強宣布參選是否會影響民進黨的提名作業。鄭文燦說，民進黨選對會應該會在5、6月之間，才會針對北北桃3個直轄市的可能人選進行確定。

鄭文燦指出，民進黨一定會推出最好、最適合也最強的人選，他認為，最重要是要通過民意的考驗，「這還是重要的」，能夠對未來桃園市政的發展有所幫助。（編輯：李錫璋）1110406

延伸閱讀
桃園市長人選不急著亮牌 民進黨6月底前提名
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀