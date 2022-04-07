言論自由日 徐國勇籲共同守護台灣民主

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內政部與二二八事件紀念基金會及鄭南榕基金會7日在二二八國家紀念館共同舉辦「自由的見證」言論自由日系列活動儀式；內政部長徐國勇（右3）說，歡迎民眾踴躍參與，見證台灣得來不易的言論自由。中央社記者王揚宇攝 111年4月7日

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（中央社記者王揚宇台北7日電）今天是台灣言論自由日，內政部長徐國勇說，內政部等單位9日起共同舉辦相關系列活動，希望民眾踴躍參與，一起見證台灣得來不易的言論自由，一同守護台灣的民主與自由。

鄭南榕1984年創辦「自由時代周刊」倡議「百分之百的言論自由」，1989年4月7日自焚殉道身亡。

內政部與二二八事件紀念基金會及鄭南榕基金會今天在二二八國家紀念館舉辦記者會，說明4月9日至4月30日的「自由的見證」言論自由日系列活動內容，包括每週末在二二八國家紀念館舉辦戶外走讀導覽、人權自由影展及講座等。

徐國勇致詞時說，想到鄭南榕的精神，令他無限感傷，也讓大家感受到言論自由是多麼得來不易，也不是天上掉下來的。

他提到，大家以前常講到「生命誠可貴，愛情價更高；若為自由故，兩者皆可拋」，而有時候想到鄭南榕，算起來很無情，因為他太太還在、孩子還小，就自焚殉道、犧牲生命，拋棄愛情，唯一要的就是百分之百的言論自由。

徐國勇指出，希望在系列活動中，民眾可以看到台灣民主深化過程等；今天可以在這自由交談、享受自由的空氣，不必害怕因為任何一句話，生命或自由就會喪失，大家要珍惜。

徐國勇也舉防疫工作，大家可以見證自由民主公開透明一樣也是可以防疫，防疫不是用威權，不是用封城，像武漢、上海那樣，台灣用自由民主來反證，告訴他們台灣用自由民主成功防疫，經濟更發達。

徐國勇最後指出，民主自由其實不是很遙遠，但也不是很容易得到，希望大家不要忘記鄭南榕犧牲生命、拋棄愛情，所得到的這個自由，各位一起守護台灣的民主與自由。

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二二八事件紀念基金會董事長薛化元說，大家應該更珍惜這得來不易的價值，才有能力對抗外來的威脅，希望透過系列活動的舉行，對台灣自由民主共識的形成與深化，產生更大的正面效果。

此外，徐國勇會前接受媒體聯訪，被問到蔣介石銅像處理等議題；他回應，內政部轄下單位應該還有一些，會盡全力做相關處理，因為不應該懷念、紀念威權，但這要凝聚共識來處理，像有些有歷史淵源，例如警大第一任校長就是蔣介石，不能說第一任校長不見，直接跳第二任校長等，這要來溝通、協調。（編輯：黃國倫）1110407