精進國考國文考題 考選部：減少艱深冷僻試題

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（中央社記者陳俊華台北7日電）立委建議國考廢考國文引發討論。考選部今天說，有機關建議測驗題取材，應儘量貼合公務機關業務實際運作狀況；未來國文科將減少評測記憶性、艱深冷僻試題，以評量閱讀理解能力為重點。

民進黨立委鄭運鵬日前在立法院質詢時建議，國家考試應廢考國文，並引述前考試委員林玉体等人提案指「年輕人不應把青春浪費在古文上」；考選部長許舒翔說，測驗題會有國學常識題，目前會增加白話文；是否廢考國文，會進一步檢討。

考試院透過新聞稿表示，今天院會中考選部提出「現代化政府治理人才所需之中文能力分析」專案報告，彙整政府機關從教育、用人需求、考試、訓練等方面所提意見。

考選部報告指出，中文能力是公務人員的核心職能，而各用人機關對於公務人員中文能力的需求，大致可彙整成4個面向：第一是論述表達能力、第二是閱讀理解能力、第三是邏輯思辨能力、第四是溝通能力。

考選部說，目前公務人員考試列考國文，主要是作文與測驗題，對提升國文科目評量效能的具體作法，多數機關建議可改以多元化寫作替代長篇作文，取材上要儘量貼合公務機關業務實際運作狀況，如列考新聞稿、摘要評論、宣導文案、申請案件擬答等試題；也有機關建議減少或刪除國學常識測驗題的占分比例。

考選部表示，對於各機關提供各項精進國文科目意見，將進一步探討。雖然各機關因業務性質有別，導致所需的核心職能不盡相同，但中文能力應屬共通性職能。

考選部說，未來國文科目的精進方向，測驗題將減少評測記憶性、艱深冷僻試題，以評量閱讀理解能力為重點；作文設題設計，也將朝向多元的取材和型式調整，並針對不同職務特性，配合測驗目標設計試題。

考選部表示，目前已針對高考二級、高考三級及普通考試國文科目列考題型研擬改進措施，從112年起將高考三級及普通考試列考題型，調整為作文與測驗混合題型；113年起，將高考二級列考題型調整為只有作文題型；而初等考試則仍維持只有測驗題型。

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考選部說，各等級考試採差異化的評量方式，將可提升衡鑑效果，未來並視各等級考試評測結果，再進一步思考調整國文科目列考題型，或以含評測語文推理在內的性向測驗等其他方式，以持續精進初任公務人員中文能力。

考試院長黃榮村表示，語文屬於公務人員重要的基本能力，如何透過國家考試確實提升公務人員所需的中文能力，請考選部與用人機關及典試委員會審慎研議，彙集各方意見並凝聚共識，作為後續精進國文科目試題型式或內容參考，以滿足現代政府運作所需。（編輯：黃國倫）1110407