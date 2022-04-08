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淨零碳排
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淨零碳排2/31

推動淨零碳排 環團籲先政治淨零朝野齊心一致

2022/4/8 13:17
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（中央社記者范正祥台北8日電）政府公布2050淨零碳排路徑圖，備受關注。環境品質文教基金會董事長謝英士今天呼籲，推動淨零碳排應先「政治淨零」，也就是不分黨派、不分顏色，朝野齊心一致，往推動淨零碳排的方向走。

淨零碳排放已成國際趨勢，台灣面對這股轉型浪潮，國家發展委員會3月30日公布2050淨零碳排路徑圖。根據路徑圖，2050年再生能源將占60%至70%、氫氣9%至12%，火力加上碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）約占20%至27%，抽蓄水力1%。

國民黨立法院黨團今天召開「2050淨零轉型」公聽會，邀請學者、專家、環保團體與會。

謝英士指出，很多關於淨零碳排的討論都是屬於科學面向，他要提醒「政治淨零」的重要，也就是在推動淨零碳排時，朝野的政治意志也必須齊心一致。

他呼籲，不分黨派、不分顏色，朝野齊心一致，推動淨零碳排，「不管是綠的、藍的、白的，或是其他」，朝野應該有志一同，要有共識往淨零碳排方向走。

謝英士建議，推動淨零碳排，所有政策須轉換成可行的法律，合理的法律安排；關於氣候變遷相關立法，政府主責單位必須進行人權檢視，不能因為迫切而影響人權，推動氣候行動過程同時兼顧人權，才能確保公正執行。

關於淨零路徑，台灣社會責任公益減害研究發展協會執行長魏國彥指出，治國的藝術在於允執厥中，恰到好處；國發會身負國家永續發展重任，政策統合時督促相關部會在「大膽冒進」與「謹慎保守」之間取得平衡，是藝術，也是責任。

主持公聽會的國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，淨零碳排是世界發展趨勢，同時也關係著國內產業發展和全民健康權益；國發會日前公布2050淨零碳排路徑圖之後，各界也有一些回應，後續執行才是重點，國民黨團會強力要求政府做好相關配套，以利國內產業遵行，兼顧有利產業發展並能確保民眾健康。（編輯：張均懋）1110408

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