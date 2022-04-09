朱立倫與羅智強出席同場活動 並未同台

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（中央社記者葉臻桃園9日電）宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強，今天與國民黨主席朱立倫至桃園出席同場活動，因時段錯開未碰面，引發外界揣測。對此朱立倫說，羅智強是自己同志，會努力讓桃園更團結。

羅智強6日發布4點參選桃園市長聲明，並辭去國民黨副秘書長一職，他今天和前總統馬英九、朱立倫出席桃園市國際蘭馨交流協會創會大會暨授證典禮。

羅智強最先到場，但僅待了約10分鐘即離開，並未和朱立倫及馬英九碰到面。羅智強接受媒體聯訪時，針對是否會和朱立倫或馬前總統討論參選一事，僅表示不特別說明，單純來參加活動，針對媒體詢問是否刻意和朱立倫時間錯開，也僅稱因為還有其他活動要出席。

朱立倫到場時，因馬英九正在致詞，他在場外與過去的幕僚、桃園市議員參選人凌濤，以及地方人士寒暄，待致詞結束後才進場，但在大合照時，與馬英九無特別握手、互動。

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朱立倫接受媒體聯訪時，被問及稍早羅智強先行離開是否覺得尷尬，他表示羅智強是自己同志，很歡迎來參加活動，相信大家都會覺得桃園一定要更好、更團結，「我作為桃園的一分子，又是國民黨主席，一定會更努力，讓桃園更團結」，在年底選戰中讓桃園更好，國民黨要贏。

朱立倫進場後與馬英九、中廣董事長趙少康、桃園市議員舒翠玲等人打過招呼後一同合影，隨後馬英九即先行離場，並未接受媒體聯訪。（編輯：方沛清）1110409

國民黨台北市議員羅智強（圖）日前表態參選桃園市長，9日和前總統馬英九、黨主席朱立倫先後出席桃園市國際蘭馨交流協會創會大會暨授證典禮，但並未碰到面。中央社記者葉臻攝 111年4月9日

國民黨主席朱立倫（右2）9日出席桃園市國際蘭馨交流協會創會大會暨授證典禮，與地方人士及黨籍桃園市議員參選人凌濤（右）等人互動寒暄。中央社記者葉臻攝 111年4月9日