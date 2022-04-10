分享操作快篩試劑經驗 蔡總統：有點緊張

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（中央社記者葉素萍台北10日電）正在居家隔離中的總統蔡英文，今天透過臉書分享操作快篩試劑經驗時表示，進行快篩時有人會連打好幾個噴嚏，有人會覺得有微微的痛感，至於她自己則是「操作時有點緊張」。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，依照指揮中心的指引和醫療團建議，上午完成了一次快篩。為了確保準確，她仔細地跟著說明書一步步操作，結果是陰性，身體狀況也維持得很不錯，請大家安心。

蔡總統說，許多人都有快篩經驗，有人會連打好幾個噴嚏，有人會覺得有微微的痛感，「我自己倒沒有這樣的感覺，應該是操作時有點緊張」，但無論如何，透過快篩來確認自己的健康，降低感染風險，都是保護自己與家人的表現。

蔡總統表示，政府團隊正全力因應新階段的疫情防治，也持續提升快篩試劑的量能和運用，讓大家都能做好個人防疫，也降低疫情擴散的風險。

此外，蔡總統說，雖然隔離期間不能出門，4月12日她仍將與「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」進行視訊會議，繼續為台灣拚外交。（編輯：林淑媛）1110410