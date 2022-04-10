藍桃園市長提名爭議 江啟臣盼多協調促勝選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨近日因桃園市長提名問題，引發討論，國民黨前主席江啟臣今天表示，相信黨中央及國民黨台北市議員羅智強等人的目標都是讓國民黨能贏，制度不是死的，而人是活的，希望可以協調出相互接受的制度。

羅智強日前宣布參選桃園市長，但國民黨秘書長黃健庭卻說，在徵詢地方及參考民調後，基本上已排除羅智強的提名。國民黨主席朱立倫則表示，黨中央會持續做科學民調，最重要的是一定要提出最強的候選人。

江啟臣今天展開全台輔選行程，前往台北士林北投、松山信義選區，幫國民黨台北市議員擬參選人黃子哲、詹為元站台掃街。江啟臣在接受媒體聯訪時表示，新人願爭取代表國民黨參選打贏年底選戰，這是好現象，應鼓勵加油。他今年擔任啦啦隊的角色，若有需要一定全力相挺。

對於國民黨桃園市長提名爭議，江啟臣指出，政黨內部有不同聲音很正常，如果談一次不行，就多談、多溝通幾次，他相信不管是黨中央、羅智強還是其他有願意參選的人，目標都是讓國民黨能贏得年底選舉。

他表示，只要大家最終的目標一致，就都可以談，協調出能相互接受的制度，贏得年底選舉，「制度不是死的，人是活的」。江啟臣認為，只要是良性、公平的黨內競爭，對黨內團結都有所幫助，國民黨需要培養這樣的黨內競爭文化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問，對於現在很多黨內新人參選都找新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康等人站台合照，卻很少人找朱立倫。江啟臣表示，現在是黨內初選階段，黨中央必須要維持黨務中立，並把初選制度規範做到公平公正， 若他是現任主席，也不宜幫忙站台。

江啟臣指出，他相信在初選後的正式提名，黨中央從主席以降，包含所有的立委也一定會全力幫忙，有時也不用參選人主動開口，黨中央本來就要主動幫忙代表黨出征的參選人。（編輯：蘇志宗）1110410