更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉3/111

藍桃園市長提名 羅智強：桃園贏為最大公約數

2022/4/11 10:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北11日電）國民黨桃園市長提名爭議，宣布參選的國民黨台北市議員羅智強今天說，他和黨主席朱立倫的最大公約數為「希望桃園贏」，盼朱以此提出最強悍和最適當的人選。

羅智強日前宣布參選桃園市長，但國民黨秘書長黃健庭說，在徵詢地方及參考民調後，基本上已排除羅智強的提名。國民黨主席朱立倫則表示，黨中央會持續做科學民調，最重要的是一定要提出最強的候選人。

為身體力行以了解桃園通勤族的需求，羅智強今天上午搭火車從桃園通勤到台北，作為未來研擬桃園通勤政見的基礎。

羅智強在松山火車站前接受媒體聯訪，針對是否要向國民黨主席朱立倫喊話納入桃園市長提名一事，他表示，還是要強調自己和朱立倫的最大公約數就是「希望桃園贏」，但自己也說過「要贏的那個人不一定是我」。

他說，希望大家給朱立倫多一些空間，盼宣布用任何方式將人選提出來，自己都會尊重，也無喊話問題，相信朱立倫會秉持「桃園贏」的想法，提出最強悍、最適當的人選。

媒體追問若桃園未獲提名，是否會到其他縣市拚？羅智強認為，凡事專注當下，將份內該努力的事做到極致，「未來心不可得」，不用去想太多假設性的狀況。（編輯：張銘坤）1110411

延伸閱讀
朱立倫與羅智強出席同場活動 並未同台赴慈湖謁陵 朱立倫：負起責任以勝選為最高目標朱立倫：一定會有最適當戰場讓羅智強發揮
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀