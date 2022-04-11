藍桃園市長提名 羅智強：桃園贏為最大公約數

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）國民黨桃園市長提名爭議，宣布參選的國民黨台北市議員羅智強今天說，他和黨主席朱立倫的最大公約數為「希望桃園贏」，盼朱以此提出最強悍和最適當的人選。

羅智強日前宣布參選桃園市長，但國民黨秘書長黃健庭說，在徵詢地方及參考民調後，基本上已排除羅智強的提名。國民黨主席朱立倫則表示，黨中央會持續做科學民調，最重要的是一定要提出最強的候選人。

為身體力行以了解桃園通勤族的需求，羅智強今天上午搭火車從桃園通勤到台北，作為未來研擬桃園通勤政見的基礎。

羅智強在松山火車站前接受媒體聯訪，針對是否要向國民黨主席朱立倫喊話納入桃園市長提名一事，他表示，還是要強調自己和朱立倫的最大公約數就是「希望桃園贏」，但自己也說過「要贏的那個人不一定是我」。

他說，希望大家給朱立倫多一些空間，盼宣布用任何方式將人選提出來，自己都會尊重，也無喊話問題，相信朱立倫會秉持「桃園贏」的想法，提出最強悍、最適當的人選。

媒體追問若桃園未獲提名，是否會到其他縣市拚？羅智強認為，凡事專注當下，將份內該努力的事做到極致，「未來心不可得」，不用去想太多假設性的狀況。（編輯：張銘坤）1110411