疫情延燒 時力籲盡速成立快篩國家隊

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國內COVID-19疫情延燒，時代力量立法院黨團11日舉行記者會，立委邱顯智（右起）、陳椒華、王婉諭呼籲行政院盡速成立快篩國家隊，並由政府提供在家康復者、密切接觸者及有症狀者快篩試劑，也應著手盤點兒童照護病房的數量是否充足。中央社記者張皓安攝 111年4月11日

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（中央社記者王揚宇台北11日電）疫情延燒，時代力量立法院黨團今天呼籲，行政院應盡速成立快篩國家隊，並且由政府提供在家康復者、密切接觸者及有症狀者快篩試劑，也應著手盤點兒童照護病房的數量是否充足。

在國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停下，時代力量立委陳椒華、王婉諭、邱顯智今天在立法院召開「疫情延燒，政府應完善老幼照護」記者會，提出相關主張。

陳椒華說，近期每日遭匡列及與確診足跡重疊者人數大增，民眾對快篩試劑的需求也隨之上升，然而國內快篩試劑昂貴，比英國、德國等國提供的平價快篩貴上3倍至5倍，呼籲行政院應盡速成立快篩國家隊，也希望比照口罩國家隊模式，用合理價格徵用快篩試劑給有需要的民眾，讓市售快篩試劑降到新台幣100元左右，跟上國際的價格水準。

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王婉諭則呼籲，政府應著手盤點兒童照護病房的數量是否充足。此外，隨著未來染疫人數的增加，幼童們可能需要居家隔離的情況也將越來越普遍，但不可能讓孩子們單獨待在家，呼籲行政院應研議編列預算，協助家長們「有薪防疫照顧假」。

邱顯智指出，呼籲中央流行疫情指揮中心可以清楚說明各縣市各類型病床的狀況，並綜合盤點相關軟硬體設備，預備機動調度醫療資源的措施。另外，也應釐清「居家照護管理指引」中，誰可以和確診者住在一起隔離的問題。（編輯：趙蔚蘭）1110411