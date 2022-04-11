無症狀確診者增 蘇貞昌請教育部規劃停班停課指引

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（中央社記者陳俊華台北11日電）行政院長蘇貞昌今天說，防疫戰略已調整為「重症清零、輕症管控」，須增加高齡民眾、重症高風險族群的疫苗接種率；也請教育部規劃停班停課及接觸者的匡列與隔離，能更有統一標準。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗施打情形以及醫療物資整備情形等議題進行討論。

蘇貞昌表示，今年國內確診者有高達99.6%為無症狀與輕症，為維繫國家正常運作，防疫戰略已調整為「重症清零、輕症管控」，在合理防疫範圍內，讓人民正常生活。但要做到重症清零的前提，是必須增加高齡民眾、重症高風險族群的疫苗接種率，這部分請各部會再努力。

蘇貞昌說，隨著無症狀、輕症確診者增加，各機關、學校的確診匡列標準應更為明確，請教育部規劃相關指引，讓停班停課以及接觸者的匡列與隔離更有統一標準，並在指揮中心確認後，在記者會中公布。

蘇貞昌強調，近來指揮中心每天公布的醫療量能、輕症比率等資訊，都有助於安定民眾心情，但充足的疫苗與治療藥物，仍是應對疫情的最重要工具，請指揮中心適時公布政府藥物採購、快篩試劑整備的資訊，讓民眾知道政府積極做好準備，在做好個人防疫的原則下，可維持正常生活。

指揮中心表示，全球疫情上週約下降23%，數據上雖屬趨緩，但仍可能是多國逐漸調整以重症監測為主，而檢測量縮減所致，世界衛生組織（WHO）也提醒針對目前疫情狀況應謹慎解讀；尤其境外移入病例數仍多，以東南亞國家移入為主，境外威脅持續，應持續嚴守邊境。

指揮中心說，這週國內疫情有跨多個縣市的群聚傳播，但尚未呈現等比級數增長，顯示目前防疫措施對疫情發展仍有一定控制力。今年確診病例99.6%屬輕症或無症狀，為加速掌握確診者的接觸史、提供民眾能更即時掌握與確診者的接觸情形，鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」，配合防疫實聯制做為疫調和個人防疫的輔助。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種涵蓋率第一劑為83.62%、第二劑為78.73%、第三劑為52.34%，若以符合追加劑接種資格者計算，第三劑接種率為76.13%。地方政府提供新台幣500元衛教品給65歲以上長者及55歲到64歲原住民的鼓勵接種疫苗措施，已宣布延長到5月31日。

指揮中心說，為加速提升民眾保護力，將規劃逐步要求會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離的活動，而經評估具有高傳播風險的參與人員，符合接種資格者都須完成三劑疫苗接種。

指揮中心表示，目前疫苗存量足夠，已參考先進國家儲備數量，針對治療藥品進行採購，並因應國內快篩需求量大增，規劃徵用國內快篩試劑，就合理價格與數量進行討論。（編輯：蘇志宗）1110411