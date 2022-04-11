傳戰鬥藍拱選高雄 趙少康：目標還是2024

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨難尋高雄市長選將，外傳戰鬥藍拱中廣董事長趙少康參選。趙少康今天表示，他的目標還是2024總統大選，現在把力量放在輔選上面，感謝大家的看重。國民黨內人才濟濟，應有相當多適合人選，可能還輪不到他。

國民黨備戰年底縣市長選舉，但在高雄市卻出現選將難尋狀況，外傳戰鬥藍近來醞釀拱中廣董事長趙少康南下出征。

趙少康今天在接受媒體聯訪時表示，他也是看報紙才知道，他的目標還是2024總統大選，現在還是把最多的力量放在輔選上面，真的沒有想到自己。

趙少康說，黨中央應該會有全盤的構想，也不能亂點鴛鴦譜。

媒體詢問，如果真的找不到人參選，是否願意出戰？趙少康指出，國民黨內人才濟濟，應該有相當多適合的人選，可能還輪不到他。

對於外界認為若趙少康參選高雄，可與國民黨台南市長參選人謝龍介組成連線，會帶起國民黨南台灣的選情，趙少康表示，感謝大家的看重，不過他還是認為黨中央有規劃，一定有全盤的考慮。謝龍介很強，一個人就可以帶起國民黨在台南市及南台灣的選情。

媒體追問，國民黨在南台灣的母雞是否難產，所以才希望拱趙少康參選？趙少康指出，不管在任何地方，母雞都很重要。高雄當然很重要，但是她認為國民黨主席朱立倫應該已經有構想了。

另外，趙少康今天在接受Yahoo TV「今天誰來沛」專訪時表示，如果鴻海集團創辦人郭台銘願意出來選總統，其實機會也不錯，蠻好的。雖然現在郭台銘對選舉並沒有興趣，但距離2024大選還有將近2年的時間，也許郭台銘會突然大徹大悟，想要替國家好好做一點事情。

對於是否有可能郭趙配，趙少康則表示，不會。他說，只要比他好，比他理想，而且可以當選的人，他都願意支持。（編輯：蘇龍麒）1110411