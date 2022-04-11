林智堅盼找到最強、會贏的新竹市長人選

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新竹市林智堅11日出席香山綜合休閒運動館開工儀式，媒體提問民進黨內傳要他參選桃園市長，林智堅說，感謝各界關心和厚愛，此刻他最關注的是新竹市的下一步，而不是他個人的下一步，現階段仍專心市政工作，且未來目標是專注找到最強、會贏的新竹市長人選。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月11日

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市長林智堅今天出席綜合休閒運動館開工儀式，媒體提問民進黨內傳要他參選桃園市長，林智堅說，現階段專心市政工作，且未來目標是專注找到最強、會贏的新竹市長人選。

林智堅出席竹市香山綜合休閒運動館開工儀式，媒體提問，根據自由時報報導，民進黨內仍未放棄勸進林智堅參選桃園市長。林智堅說，他感謝各界關心和厚愛，此刻他最關注的是新竹市的下一步，而不是他個人的下一步。

林智堅表示，目前，還有很多市政工作都還在推動當中，他會持續努力投入市政工作，並且未來要專注在找到最強、會贏的新竹市長人選。

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媒體也問，要找「好的市長」人選條件，林智堅表示，好的市長不僅對城市要有願景、能夠擘劃，也要對城市要有熱情、對人民要有熱情，且市長不是做自己想做的事，而是要做市民所期待的事情。

林智堅指出，新竹市是非常獨特的城市，竹科在新竹，新竹市是世界級城市，因此，未來新竹還有很多重大建設需求和空間，盼能夠有一個最佳的市長人選，得到市民支持，延續新竹經驗。（編輯：方沛清）1110411