蘇貞昌：抗疫有足夠準備 朝正常生活維護受教權前進

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國內COVID-19疫情延燒，外界關心是否擬定新的停課指引；行政院長蘇貞昌（中）12日上午在立法院受訪表示，這次的病毒就是症狀輕，政府也做好足夠準備，關於相關停課措施等，中央流行疫情指揮中心會朝逐步正常生活、維護學生受教權的方向前進。中央社記者王飛華攝 111年4月12日

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（中央社記者王揚宇台北12日電）疫情延燒，外界關心是否擬定新的停課指引；行政院長蘇貞昌今天受訪說，這次的病毒就是症狀輕，政府也做好足夠準備，關於相關停課措施等，指揮中心會朝逐步正常生活，維護學生受教權的方向前進。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到本土疫情的無症狀確診者增加，是否擬定好新的停課指引，及鬆綁方向為何。

蘇貞昌說，在全球疫情這樣的情形下，台灣能夠做出最好的成績，讓人民一直過正常的生活，甚至上市櫃公司的業績還是史上最高，這都非常不簡單。

蘇貞昌指出，基於這樣的信心與經驗，大家又看到這次的病毒是傳播快但症狀很輕，99.6%都屬於無症狀或輕症，而且也有充足的藥品準備，現在還加購相關口服藥，有足夠量能，可以朝正常生活方向前進；不過能夠有這樣的成績，是大家的努力，請民眾還是要按照中央流行疫情指揮中心的指引來走。

蘇貞昌表示，因為症狀輕，有足夠準備，所以相關的停課措施等，指揮中心都會朝逐步正常生活，維護學生受教權這個方向來前進。

此外，對於行政院有司機確診，行政院開設篩檢站，有無篩出其他陽性個案。

蘇貞昌表示，祝福確診的3位人員身體健康、早日恢復，也感謝相關人員在行政院開篩檢站，行政院也提供快篩劑給需要的人員，昨天沒有再發現有人確診。

蘇貞昌說，行政院是全國最高行政機關，會用比較嚴謹的態度維護相關需要的作業，也呼籲民眾還是要遵守中央流行疫情指揮中心的防疫規範，趕快打疫苗，同時也做好相關的因應，大家也可以同樣過正常的生活。（編輯：趙蔚蘭）1110412