民進黨高市議員第1選區初選 林富寶、林慧欣出線

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民進黨高市議員黨內初選民調，昨首日由第1選區率先舉行，結果今天中午出爐，由現任議員林富寶和新潮流菊系新人林慧欣出線。（民進黨提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）民進黨高市議員黨內初選民調，昨首日由第1選區率先舉行，結果今天中午出爐，由現任議員林富寶和新潮流菊系新人林慧欣出線。今天則抽中第6選區續辦民調，該區呈3搶2態勢。

民進黨11日起舉辦高市議員初選民調，共有8選區需辦理初選，每天上午抽出當日要進行民調的選區，並預計隔日中午公布民調結果。

昨初選首日抽中第1選區（旗山、美濃等9區）辦理民調，該選區應選3席，民進黨提名2席，由林富寶和新人林慧欣、李庭慧、劉金松、蒙勝南5人爭取出線。

其中新潮流菊系的林慧欣和湧言會的李庭慧廝殺激烈，林慧欣有立委邱議瑩支持，李庭慧則有湧言會等民代相挺。民進黨今天近中午公布初選結果，除林富寶過關外，另1名額由林慧欣搶下，代表菊系打贏首仗。

根據民調結果，3家民調公司的平均民調分數，林富寶達0.3291最高，其次是林慧欣的0.3067，李庭慧則以0.2592排第3。

第1選區初選落幕，今天上午抽中第6選區（鼓山、旗津、鹽埕3區）接續進行民調，民進黨高市黨部指出，第6選區應選4席，民進黨預計提名2席，共有現任議員李喬如、簡煥宗及正國會新人張峻榕登記參選，呈3搶2態勢。（編輯：黃世雅）1110412