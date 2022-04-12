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蔡總統呼籲下載社交距離App 一起團結防疫

2022/4/12 19:30
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（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天透過臉書呼籲民眾下載台灣社交距離App，並一起幫忙家中長輩安裝，讓疫調更快速、更精準；蔡總統也拜託民眾，盡快打滿三劑疫苗，一起為防疫努力。

蔡總統今天透過臉書指出，面對疫情，保持戒慎不恐慌，為了建立更具韌性的新台灣模式，防疫措施也要兼顧穩健與彈性。

她說，今天，指揮中心以及教育部公布新的防疫措施，她要請大家一起來注意，也一起幫忙防疫。

蔡總統呼籲民眾，馬上下載台灣社交距離App。她說，這個App除了不會蒐集個資，若遇到確診者也能快速收到通知。請大家互相提醒下載，並且一起幫忙家中長輩安裝，幫助疫調更快速、更精準。

蔡總統提到，居家隔離、居家檢疫期滿前，以快篩取代PCR，現在家用快篩試劑普及、效果也不錯，若居家隔離或居家檢疫的民眾，在期滿前的快篩結果為陰性，即可解除隔離或檢疫。

蔡總統說，高中以下學校，暫停實體課程以班級為標準，確診學生就讀的班級，居家隔離暫停實體課程10天；若學校有10班以上或1/3以上班級暫停實體課程10天，該校得實施全校性暫停實體課程。（編輯：翟思嘉）1110412

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