遭批跑選舉 陳時中：評論不公平、好事者可休矣

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北14日電）指揮中心指揮官陳時中屢次被點名參選，但遭外界批評上萬人隔離中，他卻在跑選舉行程。陳時中今天回應，評論不是很公平，他都在處理防疫事宜，「好事者可以休矣」。

衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被視為民進黨年底縣市長選舉的熱門人選，根據聯合報報導，交通部前部長林佳龍近日在私人群組分享聯合報社論，內容直指「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉」。

陳時中下午在疫情記者會中表示，這些評論不是很公平，日前參加的行程有部分是因應疫情，配合「新台灣模式」舉辦的演講，希望透過視訊直播讓更多人完整接受訊息；後來他參與電器展活動，也是因電器公會去年在疫情嚴重時，在短時間內募集1000多台醫療級空氣清淨機，他有責任幫忙表達謝意。

另外，中廣董事長趙少康批評陳時中「快篩試劑價錢都無法處理，乾脆辭職換人當」，陳時中則表示，這段期間他處理的都是防疫的事，「好事者可以休矣」，會持續努力防疫，把該做事情做好。

另外，行政院傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，行政院長蘇貞昌健康狀況備受矚目。陳時中表示，蘇貞昌健康狀況一直良好，也有注意到行政院防疫狀況，會討論如何適當匡列。

近日教召人員染疫備受關注，陳時中指出，教召對於國防很重要，基本上指揮中心是提供國防部相關防疫意見，整體教召還是尊重國防需要，指揮中心會全力協助。（編輯：管中維）1110414