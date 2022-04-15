藍海戰鬥營高雄登場 朱立倫提認真團結有內涵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨「藍海戰鬥營」15日在高雄市黨部登場，黨主席朱立倫（前中）到場勉勵黨內參選青年，並交流意見，幫助新人快速上線。中央社記者洪學廣攝 111年4月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄15日電）中國國民黨「藍海戰鬥營」今天在高雄市黨部登場，國民黨主席朱立倫提出要努力認真、有團隊精神、政見要言之有物等3點建議，勉勵要參選縣市議員青年與民眾站在一起。

因應今年年底九合一選舉，國民黨今天上午在高雄市黨部舉辦「藍海戰鬥營」高雄場，除了國民黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄出席，朱立倫也到場勉勵黨內參選青年，並交流意見。

朱立倫下午1時多到場後，先與參加戰鬥營的青年擊拳打氣，他隨後致詞表示，今天此行是與大家交流學習，很開心看到國民黨有這麼多年輕世代。「藍海戰鬥營」台北場有30幾名青年參與，高雄場也有20多人。

朱立倫提醒，身為年輕世代，要有這世代最重要的認真努力，且當選後的每天不能忘記選民託付，只有努力認真耕耘，才能讓國民黨在基層穩固扎根。

他指出，「既然我們是團隊，團隊要有團隊精神。一個人當超級巨星可能很有亮點，但提案若無法獲得同志支持還是無法推動。」議會黨團需要大家共同努力，也就是大家都是黨團一分子，國民黨團好，大家就一起好。

朱立倫表示，國民黨要有支持力量，參選人就要言之有物，提出好的政策及建言，例如台灣缺電問題絕對會是未來最大挑戰。

他指出，大家作為未來的縣市議員民代，最重要就是維護民眾健康，這些都是未來大家可能要做的事情。不要只是衝或講話大聲，而是要言之有物，與民眾站在一起。（編輯：戴光育）1110415