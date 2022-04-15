關務、身障、國軍上校轉任特種考試 高規格防疫

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（中央社記者賴于榛台北15日電）因應疫情變化，考選部今天指出，訂於4月23日及24日舉行的「111年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試」將採高規格防疫，並鼓勵試務工作人員接種第3劑疫苗。

考選部今天發布新聞稿表示，配合中央流行疫情指揮中心疫苗接種政策及近期疫情發展趨勢，4月23日及24日舉行的「111年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試」各項防疫措施，維持高規格標準辦理。

考選部說，這次考試分兩天舉行，其中關務人員特考分設台北、台中及高雄3考區，報考人數共5089人；身心障礙人員特考分設台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮及台東6考區，報考人數3243人；國軍上校以上軍官轉任公務人員考試僅設台北考區，報考人數為37人。

考選部表示，因應疫情，已調降各試區人流及各試場應考人數，以過往此考試到考率約70%估算，首日到考人數預估約5800人，第2天約4300人，實際上每試場平均約僅占容納人數的55%左右。

為降低感染風險，考選部指出，除應考人、陪考人、試務工作人員等名單均與指揮中心「確診者」、「居家隔離」、「居家檢疫」名單進行勾稽比對。

考選部說，應考人若確診，或被匡列居家隔離、集中隔離、居家檢疫、集中檢疫，或是正加強自主健康管理，以及自主健康管理經安排採檢，於接獲檢驗結果前的管制對象等，皆不得參加考試，並應主動以電話或e-mail告知考試承辦單位。

這次考試其餘防疫重點包括，限制參與考試規定、陪考限制、設置備用試場、設置防疫醫師、分區分流及動線規劃、強化人員進入試區管控措施、用餐防疫措施、加強分散離場人流等，相關細節可於考選部官網查詢。

考選部說，國家考試已要求試務工作人員均須完整接種2劑疫苗且滿14天始准執行試務工作，目前也鼓勵試務工作人員盡速完成接種第3劑，並籲請應考人盡量完成接種第2劑。

最後，考選部表示，這次考試除加強試場清潔消毒外，各項防疫措施亦將視疫情變化及指揮中心相關決定，適時進行滾動式檢討修正，請應考人共同遵守並落實自主防疫工作。（編輯：蘇志宗）1110415