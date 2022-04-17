走訪桃園市 羅智強：買到房就會遷戶籍

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）國民黨台北市議員羅智強6日宣布參選桃園市長並請辭國民黨副秘書長；他今天表示，辭去副祕書長讓黨務中立，退出主管Line群組是很平常的事，他也說，已在看房子，買到就會遷戶籍。

羅智強下午由桃園市議員梁為超陪同拜訪國旗屋米干店老闆張老旺，羅智強接受媒體聯訪表示，主動退出國民黨務主管的群組是很平常的事，辭去國民黨副祕書長讓黨務中立，也不想為難黨中央，且黨中央也說過「羅智強很弱」，留在群組也怕為難大家，他沒有退出國民黨，也不勞黨中央慰留，離開群組就是要繼續走桃園。

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對於記者詢問，國民黨祕書長黃健庭日前證實，原本鎖定羅智強為高雄市長人選。羅智強說，可能雙方不知道哪一方有誤解，他從未感受到國民黨要鎖定他參選高雄市長，在他決定參選桃園市長前，黨中央從未告知要讓他選高雄，國民黨之前鎖定的是其他更好的人選，現在他已努力耕耘桃園，就不要再讓其他地方有波瀾，他祝福國民黨能找到很好的高雄市長參選人。

對於外界認為羅智強應該遷移戶籍到桃園以表達參選決心，羅智強指出，不用急，來桃園要先買個家，安居下來再遷戶籍，這是順其自然的事，現在已經在看房子了，買到房子就會遷戶籍，所以照步來，不用急。（編輯：陳仁華）1110417