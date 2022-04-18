總統府委外電腦維修員確診 15人快篩陰性

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（中央社記者溫貴香台北18日電）總統府今晚表示，1名委外廠商駐點總統府處理電腦維護工作人員，晚間經PCR陽性確診，密切接觸者共15人快篩陰性，明天不用進總統府；不同局處室員工進出總統府，將採「動線分流」措施。

總統府發言人張惇涵晚間表示，1名委外廠商駐點總統府工作人員晚間稍早通報確診。這名人員是委外廠商駐點總統府，處理電腦維護相關工作，辦公區域位於總統府偏樓（非總統府主體建築物），與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

張惇涵說，這名工作人員今天上午因身體不適，自行快篩為陽性，隨即主動通報總統府，今天並未到總統府上班；後經衛生單位PCR篩檢，於晚間通報確診。

張惇涵表示，總統府上午接獲通報快篩陽性訊息後，隨即就與這名人員近日有密切工作接觸者，包括相同辦公室、有業務往來者，共15人進行快篩，結果皆為陰性；在晚間接獲通報這名人員PCR陽性確診後，已通知這15名人員明天不用進總統府，等候疫調單位進一步通知。

張惇涵指出，總統府將進行環境清消及職務代理作業，相關工作不致受到影響；同時啟動不同局處室員工，進出總統府採「動線分流」措施，以降低後續風險。

張惇涵也補充說明，4月13日與國安會確診個案有密切工作接觸史的人員，進一步篩檢都為陰性。（編輯：林克倫）1110418