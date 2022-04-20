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蔡其昌：尊重黨內徵召制度 想承擔大局者予以肯定

2022/4/20 11:37
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）被視為民進黨台中市長參選名單之一的立法院副院長蔡其昌今天表示，勸進者很多，呼籲支持者冷靜，黨內採徵召制度，靜待黨中央決定，黨內人才多，想承擔大局者給予肯定。

民進黨在六都市長提名人選採徵召方式，台中市長人選至今未決定，民進黨立委何欣純19日召開記者會，宣布爭取民進黨台中市長徵召提名。日前，前台中市交通局長王義川也宣布要爭取徵召提名。

被視為台中市長人選之一的蔡其昌，今天到東海大學會勘國定古蹟路思義教堂修復工程，他接受媒體聯訪，有關是否爭取台中市長徵召，他表示，勸進者很多，他呼籲支持者要冷靜。

蔡其昌說，黨內的制度是徵召，徵召前他不會有很多大動作，如果黨內要初選，各自動員無可厚非，但黨內有既定規劃、程序，靜待中央的決定，讓黨好好評估、規劃。

他說，想要承擔的人很辛苦，必須排除萬難、團結黨內的人，不過，徵召前把態度說清楚，可以承擔的就盡量表態，任何想承擔大局者，都均予以尊重、祝福、肯定，民進黨人才濟濟。

蔡其昌指出，那麼多人要承擔，大家都很有信心，年底可以光復台中、打贏選戰，給予鼓勵、祝福。（編輯：謝雅竹）1110420

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