綠委財委會前排隊守夜 拚國務機要費除罪化修法

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，為確保議事能順利進行，民進黨立法院黨團成員今晚8時起，在立法院財政委員會大門前排隊守夜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，「我們有決心處理」，黨團祭出甲動因應，希望確保議事順利進行，會見招拆招，而且國務機要費本來就是特別費，國務機要費除罪化絕對禁得起檢驗，希望有理性討論的空間。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。

立法院財政委員會曾在去年排審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，但當時因國民黨立委質疑這是替陳水扁涉及貪污案脫罪，而杯葛議事，最後決定擇期再審。

立法院財政委員會21日將繼續進行審查，外界預料朝野將再度展開攻防大戰。

對此，民進黨立法院黨團成員大約在晚間8時起，在立法院財政委員會大門前排隊守夜。

民進黨立委郭國文在臉書發文指出，時隔一年，希望這次會計法修法能順利過關，「這次我們有備而來」，從今晚開始，輪班守財政委員會；該是時候好好面對國務機要費的問題，希望國民黨能冷靜審查。（編輯：蘇龍麒）1110420